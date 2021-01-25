امسال فقط ۱۰۰ نفر بورسیه خارج شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح طرح ارتقای خوابگاههای دانشجویی و تقدیر از خیرین آموزش عالی امروز ششم بهمن ماه با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به صورت مجازی برگزار شد.
منصور غلامی در این مراسم گفت: امیدواریم نیتهای خیر خیرین مستدام و منشأ خیرات گستردهتر باشد. از تک تک خیرین تشکر ویژه دارم و از همکاران خودم که پیگیر این طرح بودند تشکر میکنم.
وی با اشاره به طرح ارتقای خوابگاههای دانشجویی ادامه داد: این طرح کار خوبی در حوزه همکاریهای مشترک بوده و بسیار کار بدیع و مؤثری است که امیدواریم همچنان ادامه داشته باشد و برنامه ریزی برای سال نیز صورت گرفته که توسط سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه دانشجویان انجام خواهد شد.
وزیر علوم با اشاره به ایام مبارک بهمن ماه و پیروزی انقلاب اسلامی گفت: ما در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم و آموزش عالی ما در این مدت در عرصههای مختلف علی رغم محدودیتهایی که مواجه بود بسیار کار ارزشمندی انجام داده است البته برخی مواقع نقدهایی وجود دارد که پررنگ است ولی ما برای ایجاد امید در جامعه بخش پر لیوان را نیز نشان میدهیم.
وزیر علوم افزود: در این چهل سال دانشگاههای ما تمام نیاز کشور در آموزش تربیت نیروی انسانی تحصیل کرده را تأمین کردهاند به طوری که تعداد محدودی از افراد را دولت برای بورسیه به خارج اعزام کرده است. امسال ۱۰۰ نفر بیشتر برای بورس خارج از کشور اعزام نشدند.
وی ادامه داد: دانشگاههای ما ظرفیت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز را دارد استاندارد دانشگاههای ما بسیار بالا است، نقدهایی میشود که اگر به این صورت است چرا برخی از فارغ التحصیلان دانشگاهی به راحتی نمیتوانند وارد صنعت شوند که باید گفت این به این دلیل نیست که آموزش ما مشکل دارد بلکه این صنعت است که باید بیشتر به روز شود.
غلامی ادامه داد: در حال حاضر فارغ التحصیلان و دانشجویان ما در شرکتهای دانش بنیان میدرخشند و این نشان میدهد برای علم روز تربیت شدهاند ما سرمایه عظیم نیروی انسانی داریم و بیشتر افراد جامعه ما تحصیل کرده هستند که آینده مهم بوده و اثرات خود را نشان میدهد.
غلامی ادامه داد: در حوزه پژوهش سالها است که در زمره ۲۰ کشور مطرح دنیا هستیم و ۵ و ۶ سال گذشته در تولید دانش و عرضه آن به مجامع بین المللی پیشتاز هستیم و اینها همه دستاوردهای مهمی است که با تلاش تحصیل کنندگان جامعه خودمان علی رغم محدودیتهای جامعه علمی بدست آوردهایم.
وزیر علوم تصریح کرد: در برخی رشتههای علمی جز ۱۰ کشور اول دنیا هستیم. در حوزه فناوریها در پاسخ نیاز جامعه دانشگاهها بسیار خوب عمل کردهاند، ۴۵ پارک علم و فناوری در حال حاضر فعال هستند، هر استان یک پارک علم و فناوری دارد که وزارت علوم متولی ۳۷ پارک است و همه پارکها مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند.
غلامی با بیان اینکه ۲۰۰ مرکز رشد در دانشگاهها فعال هستند افزود: خیلی از پارکهای علم و فناوری در کنار دانشگاهها قرار دارند، بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ شرکت دانش بنیان در این مجموعهها هستند که همه نمونه کارشان را در دوره تحریم و بیماری کرونا ملاحظه کردیم.
وی ادامه داد: این مجموعه دستاوردهای آموزش عالی است که به جامعه تقدیم شده و ما امیدواریم در این راستا توفیقات بیشتر حاصل شود، آمدن خیرین در این مجموعه بسیار امید بخش و در توانمند سازی دانشگاهها بسیار اثر گذار است.
غلامی ادامه داد: بحث حمایت از دانشجویان و تکریم آنها با فراهم کردن شرایط برای زیست آنها در دانشگاهها حتماً سرمایه گذاری ارزشمندی است که خیرین میتوانند به آن بخش ورود کنند.
وی ادامه داد: ما در دانشگاهها زمینههای مختلفی داریم که خیرین آموزش عالی میتوانند به آن ورود کنند که میتوان به رفاهیات زیست دانشجویی و تأمین تجهیزات آزمایشگاهی اشاره کرد.
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