طالبانی خواستار کمک بین المللی برای ریشه کنی تروریسم در عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، "جلال طالبانی" رئیس جمهوری عراق در جریان حضور در مراسم عید استقلال آمریکا در سفارتخانه این کشور در بغداد گفت : ملت عراق تمام توان خود را برای تحقق حاکمیت خویش بر کشورشان مبذول خواهد داشت.

وی افزود : حضور نیروهای بین المللی در عراق برای پاسداری از دستاوردهای بدست آمده، مبارزه با تروریسم و جلوگیری از مداخله نظامی خارجی ضروری است.

رئیس جمهوی عراق گفت : ملت عراق مشتاق و شیفته آزادی و استقلال است و ما از هرگونه تلاش یا فداکاری به منظور تکمیل مسیر استقلال و حاکمیت ملی خویش فروگذار نکرده و نمی کنیم.

وی افزود: ما درک می کنیم که حضور نیروهای چند ملیتی درعراق از ضرورت های پاسداری از دستاوردهای ملت ما در راه آزادی، دموکراسی، استقلال و نیز ریشه کن کردن تروریسم و جلوگیری از مداخله نظامی خارجی در امور داخلی عراق تا زمان پایان ساختارسازی نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی عراق به شمار می رود.