مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه حوزه دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ گفت: روند ترم جدید مشابه ترم گذشته خواهد بود البته متناسب با وضعیت بیماری کرونا، امیدواریم حضور دانشجویان برای انجام پایان نامهها و واحدهای عملی به ویژه برای دانشگاههایی مانند جامع علمی کاربردی و فنی و حرفهای بیشتر شود.
وی ادامه داد: دانشجویان دو دانشگاه مذکور نیاز به حضور بیشتری برای کارهای عملی در دانشگاهها دارند که امیدواریم نیمسال آینده وضعیت بهتر شده و حضور دانشجویان بیشتر شود ولی روند کلی همان روند نیمسال قبل خواهد بود.
رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به بودجه این سازمان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: سازمان امور دانشجویان جایی است که به هر میزان به آن اعتبار اختصاص داده شود، میزان فعالیت آن نیز بیشتر میشود.
وی افزود: اگر اعتبار سازمان بیشتر شود، سهمیه فرصتهای مطالعاتی افزایش یافته و صندوق رفاه دانشجویان شرایط بهتر و بیشتری برای خدمت رسانی به دانشجویان خواهد داشت.
صدیقی افزود: در حال حاضر بر اساس درصد افزایشی که دادهایم، درصد به نسبت نرمالی است و ما مشابه سال گذشته فعالیتها را در همان چارچوب پیش بینی میکنیم.
وی گفت: امیدوارم در تصویب بودجه در صحن علنی مجلس به حوزه دانشجویی توجه بیشتری شود.
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