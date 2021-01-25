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۶ بهمن ۱۳۹۹، ۱۷:۴۱

فراخوان بنیاد برکت برای جذب تسهیل گر

فراخوان بنیاد برکت برای جذب تسهیل گر

بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام برای پنجمین دوره آموزش و بکارگیری تسهیل گران اقتصادی- اجتماعی فراخوان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد برکت با همکاری گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر، جهت تکمیل شبکه تسهیلگری طرح‌های اشتغال‌زایی خود در استان‌های هدف، از افراد علاقه‌مند که دارای دانش و مهارت‌های اولیه تسهیلگری اقتصادی- اجتماعی هستند، ثبت نام به‌عمل می‌آورد.

افراد واجد شرایط پس از کسب موفقیت در آزمون، مصاحبه و دوره آموزشی، گواهی‌نامه تسهیلگری دریافت کرده و به عنوان تسهیلگر در طرح‌های اشتغال‌زایی اجتماع‌محور بنیاد برکت در مناطق روستایی و محروم کشور مشغول به فعالیت خواهند شد.

علاقه‌مندان و واجدین شرایط تا ۱۳ بهمن‌ماه فرصت دارند جهت ثبت نام و آشنایی با وظایف تسهیلگران اقتصادی- اجتماعی به اپلیکیشن بنیاد برکت به آدرس app.barkat.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 5130681

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    نظرات

    • روح اله اسلامی فر IR ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      1 0
      پاسخ
      سلام برای ثبت نام سایت مورد نظر بسته است
    • IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
      0 0
      پاسخ
      سلام جدیدا تسهیلگر میگیره؟

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