فراخوان بنیاد برکت برای جذب تسهیل گر

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد برکت با همکاری گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر، جهت تکمیل شبکه تسهیلگری طرحهای اشتغالزایی خود در استانهای هدف، از افراد علاقهمند که دارای دانش و مهارتهای اولیه تسهیلگری اقتصادی- اجتماعی هستند، ثبت نام بهعمل میآورد.
افراد واجد شرایط پس از کسب موفقیت در آزمون، مصاحبه و دوره آموزشی، گواهینامه تسهیلگری دریافت کرده و به عنوان تسهیلگر در طرحهای اشتغالزایی اجتماعمحور بنیاد برکت در مناطق روستایی و محروم کشور مشغول به فعالیت خواهند شد.
علاقهمندان و واجدین شرایط تا ۱۳ بهمنماه فرصت دارند جهت ثبت نام و آشنایی با وظایف تسهیلگران اقتصادی- اجتماعی به اپلیکیشن بنیاد برکت به آدرس app.barkat.ir مراجعه کنند.
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