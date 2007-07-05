درگیری جیش المهدی و پلیس عراق در سماوه / کشته شدن دو نظامی دیگر آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، پلیس عراق گفت که در جریان انفجار دو بمب در مسیر گشتی های نیروهای امنیتی در شهر کرکوک در شمال عراق یک سرباز عراقی و یک نفر دیگر کشته و هفت تن زخمی شدند.

یک منبع پلیس طوزخورماتو نیز گفت که افراد مسلح ناشناس چهار راننده کامیون را در نزدیک روستای سرحه در جنوب کرکوک ربودند.

در همین حال، یک منبع پلیس استان المثنی عراق گفت که براثر درگیری نیروهای پلیس و جیش المهدی وابسته به مقتدی صدر در شهر سماوه یک پلیس و یک غیرنظامی کشته و چهار نفر دیگر از جمله سه پلیس و یک زن زخمی شدند.

وی افزود: این درگیریها در محله های الجمهوریه، العمال و الذکریه در شمال غربی شهر سماوه و در پی حمله و بازرسی نیروهای پلیس آغاز شد.

این منبع پلیس المثنی گفت: جیش المهدی تهدید کرد که اگر دو محافظ رئیس دفتر صدر که دو روز پیش بازداشت شدند، آزاد نشوند به مراکز پلیس حمله خواهد کرد و مقام های محلی استان مقررات منع آمد وشد را در محله های یاد شده به اجرا گذاشته اند.

در همین حال، ارتش آمریکا به طور جداگانه اعلام کرد که بالگردهای آمریکایی در شهرک صدر چهار نفر را قتل رسانده و شش نفر دیگر را در این شهرک بازداشت کردند.

ارتش آمریکا در بیانیه دیگری همچنین از کشته شدن دو نظامی خود براثر انفجار بمب در نزدیک خودروی آنها در جریان عملیاتی در جنوب بغداد خبر دادند که با احتساب آنها، شمار نیروهای آمریکایی کشته شده در عراق از زمان حمله به این کشور در مارس سال 2003 میلادی تاکنون به 3 هزار و 589 نفر رسید.

در همین حال، نیروهای پلیس عراق امروز 10 فرد وابسته به گروه موسوم به "جند السماء" را در جنوب شهر بصره بازداشت کردند.