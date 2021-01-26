حمله ویروس انگلیسی به کودکان/کرونا قدرتمندتر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، کرونا ویروس که از همان روزهای نخستین شیوع آمد، با خودش شایعات زیادی هم آورد، به طوری که روزهای اول میگفتند سراغ بچهها نمیرود. چند وقت بعد گفته شد که چنین چیزی نیست و این ویروس سراغ همه سنین میرود. این گونه بود که یک سال را با کرونا کنار آمدیم تا اینکه مشخص شد این ویروس قابلیت جهش و تغییر را دارد. حالا چند صباحی است که نوع انگلیسی این ویروس بر سر زبانها افتاده تا مشخص شود که کرونا ویروس، حالا حالاها با ما خواهد بود.
ماجرای ویروس انگلیسی
ویروس جهش یافته کرونا که گفته میشود از انگلستان شایع شده و به سایر نقاط دنیا رفته است، از نوع قدرتمند و کشندهتر است. به طوری که ابتدا عنوان میشد ۷۰ درصد بیشتر از نوع معمول ویروس کرونا، قابلیت انتقال و سرایت دارد. ضمن اینکه یکی از خصوصیات بارز ویروس جهش یافته، ابتلای کودکان و نوجوانان است.
البته بررسیها نشان داده است که ویروس انگلیسی یا همان ویروس جهش یافته، خیلی بیشتر از آنچه در ابتدا توسط انگلیسیها عنوان میشد، قدرتمندتر و کشندهتر است. از همین رو، میبایست برای مصون ماندن از ابتلاء به این ویروس، پروتکلها را سفت و سختتر از قبل رعایت کرد. ضمن اینکه میزان مراقبت از کودکان را نیز افزایش داد.
سعید نمکی وزیر بهداشت، با اشاره به جهش ویروس کرونا در انگلیس، گفت: امروز اثبات شد که انگلیسیها دروغ گفتند که قدرت سرایت ویروس جهش یافته فقط ۷۰ درصد قدرت بالا رفته است، بلکه چند شب قبل بعد از مدتها اعلام کردند که هم بیماریزایی این ویروس بالاتر است و هم مرگ و میر آن. این جهش فقط مختص اروپا نیست، بلکه در هر اقلیمی میتواند اتفاق بیافتد.
وی با عنوان این مطلب که ویروس نه پاسپورت نیاز دارد نه ویزا، افزود: ما به شدت همه مرزها را کنترل میکنیم، اما به این معنا نیست که توان بستن راه ویروس را داریم. از طرفی ما به پهنه چندین کشور اروپایی پهنه اقلیم و تنوع ژنتیک و قوم و رفتارهای اجتماعی داریم. در درون این سرزمین که مرتباً داریم داروی ضدویروس مصرف میکنیم، جهش در ویروس در درون مرزها پدیده غیرمنتظرهای نیست. آنچه که میتواند ما را گرفتار طوفان کند، چرخش ویروس است.
در همین حال، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: احتمال گردش ویروس انگلیسی در کشور میتواند ما را غافلگیر کند. کادر درمان واقعاً خسته اند و فشار زیادی را در ۱۱ ماه گذشته تحمل کردهاند.
حمله ویروس به کودکان
بابک عشرتی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با عنوان این مطلب که روند بستری افراد ۵ تا ۱۷ سال با وجود کاهش آمار کلی بستریها، کاهش نیافته و همچنان مانند گذشته است و حتی در مواردی رو به افزایش نیز بوده است، گفت: در اوایل آذر با وجود کاهش موارد بستری تعداد بیماران مبتلا به کرونا، بستری تعداد افرادی که در سنین ۵ تا ۱۷ سال بودند، روندی را که باید در پیش نگرفته و نزولی نشده است. بهگونهای که نسبت تعداد مبتلایان بستری در این گروه سنی، در مقایسه با ماه قبل از آن و دوره تابستان در حال افزایش است.
وی افزود: بهنظر میرسد جهشی که اخیراً ویروس در خاستگاه خود در انگلستان داشته است و ما نیز در کشور آن را شناسایی کردهایم، با تفاوتهایی نسبت به ویروس اولیه در حال درگیر کردن جوانها و نوجوانان است. معمولاً در این گروه سنی افراد دچار علامت میشوند و وقتی بستری میشوند، به نوعی قله کوه یخی را نشان میدهند که علامت ندارند. به این معنا که بستری شدگان تنها بخش اندکی از مبتلایان هستند که فعلاً علامتی ندارند و بستریشدگان نشانهای از مجموع مبتلایان بیعلامت باشند. این دسته متأسفانه در حال افزایش روزافزون بوده و از اینرو نگران هستیم که بچهها هدف اصلی و تازه ویروس کرونا در این ایام شده باشند.
عشرتی ادامه داد: تحقیقات نشان داده است، این جهش در این گروه سنی افراد را بیشتر آلوده کند و به این دلیل، انتقال ویروس در جامعه به دلیل تعاملات بیشتر بچهها، نوجوانان و جوانان با یکدیگر و حضور آزادانه آنها به نگرانی جدی برای چرخش ویروس تبدیل شده است. از سوی دیگر، با وجود اینکه روند ابتلای گروه سنی ۵ تا ۱۷ سال به نسبت کل مبتلایان کاهشی نبود و در برخی زمانها افزایش نیز داشته است، تعداد جانباختگان در این گروه سنی کاهشی بوده و از این منظر نمیتوان گفت ویروس جدید، دلیلی بر افزایش مرگ در افراد است.
تنها راهکار مقابله با ویروس انگلیسی
مهشید طالبی طاهر متخصص عفونی، با عنوان این مطلب که تنها توصیه برای مقابله با ویروس انگلیسی رعایت بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی همانند قبل است، گفت: ویروس انگلیسی افراد زیر ۶۰ سال را بیشتر مبتلا میکند.
وی افزود: مبتلایان به این گونه جدید، علائمی مشابه ویروس قبلی دارند یعنی ابتلاء به ویروس انگلیسی هم با تب، سرفه، سردرد، بدن درد و اختلال گوارشی همراه است. تنها تفاوت گونه جدید کووید ۱۹ سرعت سرایت آن است که گفته میشود ۴۰ تا ۷۰ درصد بیشتر از گونه قبلی است و فقط از انسان به انسان منتقل میشود.
در همین حال، علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، نسبت به روند افزایشی میزان بستریها در گروه سنی بین پنج تا ۱۷ سال در استان تهران هشدار داد و گفت: اگر چه قدر مطلق مرگ و میر در افراد زیر ۱۰ سال پایین است، اما حتی در گروه سنی صفر تا ۱۰ سال نیز شاهد افزایش مرگ و میر بودهایم.
تذکر وزیر به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی
وزیر بهداشت، خطاب به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، گفت: پایش مستمر و هرگونه خیز جدید اندک بیماری باید به شدت مورد توجه قرار گیرد. نباید از رصد هوشمند، لحظهای غفلت کنیم. استانهایی که مرزی هستند یا مرزهای هوایی دارند و در مرکز کشور هستند، باید به شدت کنترل شوند. در مناطقی که مرز زمینی، دریایی و هوایی وجود دارد باید به شدت مراقبت کنید. اگر خدای ناکرده این ورودیها را کنترل نکنیم و ویروس جهش یافتهای از یک منطقه دیگر به کشور وارد شود و ما درست رصد نکرده باشیم، دچار معضلات جدی در مدیریت آینده بیماری میشویم.
در همین حال، محمدرضا هاشمیان عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره جهشهای ویروس کرونا، به خبرنگار مهر، گفت: هر تغییری که در ساختار ویروس ایجاد شود و سرعت انتشار و همه گیری را بالا ببرد به همان میزان هم میتواند مرگ و میر را بیشتر کند چرا که شدت زیاد ویروس میتواند افراد بیشتری را درگیر کند.
وی، موضوع واکسیناسیون را مورد اشاره قرار داد و افزود: نباید فرصت واکسیناسیون گروههای در اولویت را از دست داد. واکسن هر چقدر هم عارضه داشته باشد، باز هم بهتر از این است که واکسن نزنیم.
نگرانیهای روزهای پایانی سال
هر چه به روزهای پایانی سال نزدیک تر میشویم، دغدغه جامعه پزشکی و دست اندرکاران حوزه سلامت نیز شدت مییابد. سرد شدن هوا، عدم استفاده از تهویه هوا در محیطهای بسته و از همه مهمتر، عادی انگاری برخی از هموطنان و رفتن به مسافرت و…، بر شدت نگرانیهای پایان سال افزوده است. ضمن اینکه با شیوع ویروس جهش یافته و شدت انتقال و سرایت آن در بین کودکان و نوجوانان، شرایط را برای کادر درمان سختتر کرده است.
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