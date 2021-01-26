نحوه برگزاری لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد/ سیاست ایران چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ فوتبال آسیا فردا چهارشنبه قرعه کشی می‌شود و تیم‌های حاضر در این مسابقات، حریفان خود را می‌شناسند. این بازی‌ها از فروردین ۱۴۰۰ آغاز می‌شود و مرحله گروهی آن به صورت رفت و برگشت و متمرکز خواهد بود.

فصل گذشته این بازی‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا، به صورت متمرکز در کشور قطر برگزار شد و در نهایت تیم‌های اولسان هیوندای کره جنوبی و پرسپولیس ایران قهرمان و نایب قهرمان شدند.

به نظر می‌رسد به دلیل تقویم شلوغ قطر در سال ۲۰۲۱، این کشور دیگر تمایلی به میزبانی تمام مسابقات ندارد و بنابراین کنفدراسیون فوتبال آسیا را به فکر انداخته است تا شیوه جدیدی برای لیگ قهرمانان در نظر بگیرد.

پیش از این اعلام شده بود ممکن است مسابقات هر گروه به میزبانی یکی از کشورهای همان گروه به صورت متمرکز برگزار شود.

امروز روزنامه «الرایه» قطر در گزارشی خبر داد لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ به صورت قطعی در هر گروه به میزبانی یکی از کشورها برگزار می‌شود و بعد از پایان مراسم قرعه کشی، کشورهایی که مایل به میزبانی هستند، اجازه دارند درخواست خود را به AFC بدهند.



دیدار استقلال ایران و الاهلی عربستان در لیگ قهرمانان ۲۰۲۰

روز گذشته حمیرا اسدی رئیس دپارتمان روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر از نحوه برگزاری لیگ قهرمانان آسیا اظهار بی اطلاعی و عنوان کرد چیزی در این مورد مشخص نیست. وی در مصاحبه خود گفت که باید ببینیم سیاست‌های AFC برای برگزاری لیگ قهرمانان به چه شکل است.

حالا که نحوه برگزاری لیگ قهرمانان تا حدودی مشخص است، جای این سئوال از فدراسیون فوتبال وجود دارد که سیاست این فدراسیون برای گرفتن میزبانی نمایندگان ایران چیست و آیا فدراسیون فکری برای این موضوع کرده است؟

پرسپولیس، استقلال و تراکتور سه تیم ایرانی هستند که به صورت مستقیم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان حضور دارند و فولاد خوزستان در مرحله پلی آف باید با تیم العین دیدار کند.

البته هزینه‌های سنگین میزبانی و پیاده کردن پروتکل‌های بهداشتی می‌تواند یکی از مسائلی باشد که در میزبانی نمایندگان ایران تاثیر بگذارد اما برگزاری مسابقات در خاک کشورمان علاوه بر بالا بردن اعتبارات بهداشتی و ورزشی در قاره آسیا می‌تواند درصد صعود از مرحله گروهی و رسیدن به پاداش‌های مالی بیشتر را افزایش بدهد.

زمانبندی مسابقات فصل ۲۰۲۱ به این ترتیب است:

مرحله مقدماتی (تک بازی)

۷ اپریل (۱۸ فروردین)

مرحله گروهی (رفت و برگشت)

۱۴ تا ۳۰ اپریل (۲۵ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰) - غرب آسیا

۲۱ اپریل تا ۷ می - شرق آسیا

مرحله یک هشتم نهایی (تک بازی)

۱۳ و ۱۴ سپتامبر (۲۲ و ۲۳ شهریور) - غرب آسیا

۱۴ و ۱۵ سپتامبر (۲۳ و ۲۴ شهریور) - شرق آسیا

مرحله یک چهارم نهایی (تک بازی)

۲۷ و ۲۸ سپتامبر (۵ و ۶ مهر) - غرب آسیا

۲۸ و ۲۹ سپتامبر (۶ و ۷ مهر) - شرق آسیا

مرحله نیمه نهایی (رفت و برگشت)

رفت: ۱۹ و ۲۰ اکتبر (۲۷ و ۲۸ مهر) - به ترتیب شرق و غرب آسیا

برگشت: ۲۶ و۲۷ اکتبر (۴ و ۵ آبان) - شرق و غرب آسیا

فینال (رفت و برگشت)

رفت: ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان)

برگشت: ۲۷ نوامبر (۶ آذر)