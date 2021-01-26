به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری سمنان، عباس گلرو در بازدید از اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان بر ضرورت توجه به نیروی انسانی و فرهنگ جامعه، تأکید کرد و بیان داشت: بیش‌تر کشورهای دنیا برای مقوله‌ی آموزش، اهمیت قائل هستند و در زمینه‌های مختلف با کیفیت عالی مشغول به فعالیت آموزشی و تربیتی هستند و در ایران نیز این مقوله از قدیم‌الایام به‌ویژه بعد از انقلاب و جمهوری اسلامی ایران مورد توجه بوده که یکی از این آموزش‌ها، فعالیت مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.

وی در بخشی از این دیدار خاطرنشان کرد: در مبحث توسعه‌یافتگی، نیروی انسانی پایه‌ای‌ترین بحث است و اساس توسعه‌یافتگی در هر کشوری نیروی انسانی است، امروز سرمایه ملی هر جامعه، نیروی انسانی است و همان‌طور که کودکان در سیستم آموزشی، امانت هستند اگر به کنه ذاتی مسأله بیندیشیم متوجه می‌شویم که نیروی انسانی، هم به لحاظ جسمی و هم به لحاظ ذهنی در هر دو مقوله، امانت است.

نگاه به نظام آموزش کودکان

عضو خانه ملت با بیان این‌که حضرت امام‌خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به این مقوله توجه ویژه‌ای داشته و دارند، گفت: نارضایتی رهبری از بحث عملکردی که در سیستم آموزشی دیده شده، کاملاً هویداست که بخشی از این ضعف به دست‌اندازهای سیاسی بستگی دارد و تناقض نگاه‌ها باعث آسیب به نظام آموزشی برای کودکان شده‌است.

گلرو یادآور شد: در نگاه کلان، کشور ایران به‌واسطه داشتن متون و منابع مکتوب فرهنگی، سرزمینی بسیار غنی با فرهنگ بالا است و مشکل و ضعف اساسی در جامعه‌ی امروز، تعامل اجتماعی یعنی احترام به حقوق یک‌دیگر با رعایت قانون و مقررات است و این موضوع را بایست در فضای آموزشی به کودکان یاد داد و به نظر می‌رسد بهترین و مناسب‌ترین متولی این امر می‌تواند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باشد.

وی با تأکید بر این‌که اگر سیستم آموزشی دقیق و کامل باشد می‌توانیم در تمامی زمینه‌ها نسل آینده را طوری تربیت کنیم و آموزش دهیم که آینده‌ساز این کشور باشد، افزود: هرکسی که امروز بخواهد آینده‌ی کشور را دریابد بایست به مقوله‌ی آموزش و پرورش اهمیت دهد و در غیر این صورت مسیر به انحراف کشانده می‌شود.

فرهنگ، اساسی‌ترین موضوع یک جامعه است

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس با اشاره به این‌که فرهنگ، اساسی‌ترین موضوع یک جامعه است، اولویت مجلس یازدهم را اقتصاد و فرهنگ دانست و گفت: برای فرهنگ‌سازی نسل آینده، بایست فکر اساسی کرد تا آینده‌ی خوبی را برای آن‌ها رقم زد و به نوع نگاه و رویکرد آموزش و تربیت نیز توجه بیش‌تری شود و رویکرد و جهت‌گیری کلام به سمتی هدایت شود که نتیجه‌بخش باشد.

گلرو با بیان این‌که توجه به مناطق محروم کار اساسی است و بسیاری از استعدادهای درخشان در همین روستاها و منطقه‌های محروم هستند از کارشناسان و مربیان خواست تا این موضوع را سرلوحه‌ی کار و برنامه‌های خود قرار دهند و به برقراری عدالت اجتماعی به‌ویژه در بحث آموزش و پرورش توجه کنند تا استعدادهای کودکان و نوجوانان آن منطقه هم شناسایی شود و در جایگاه خادم مردم در خصوص هرگونه هم‌کاری و پیگیری مشکلات کانون قول مساعدت داد.

فعالیت‌های فرهنگی و اشاعه فرهنگ شهدا

مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان نیز در این دیدار گفت: در تمام فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و تربیتی، تأکید بر آگاهی، دانایی و مانایی است و اگر اتفاقی در بخش آگاهی و دانایی ایجاد نشود، مانایی اتفاق نخواهد افتاد و در بخش مانایی نیز فعالیت‌ها را بیش‌تر به این موضوع اختصاص می‌دهیم که رفتار مند و عمل‌گرا باشیم تا تأثیرگذاری اتفاق بیفتد چنان‌چه از اخلاق، منش، رفتار و مکتب سردار سلیمانی درس می‌گیریم که یکی از خصوصیات بارز ایشان همین رفتار، بی‌ادعا، بی‌تکلف و مؤثر بودن است.

نبی الله خدابخشی با تأکید بر این‌که ماندگاری انسان‌ها و کارهای‌شان در اخلاق‌مداری و رفتار مند بودن آن‌هاست، گفت: حوزه کودک و نوجوان بسیار وسیع است و کانون پرورش فکری در این حوزه، فعالیت‌ها و برنامه‌های شاخصی را انجام می‌دهد که هرچند کمبودهای مادی و معنوی می‌تواند در کارها تأثیر گذارد؛ اما حرکت‌ها و فعالیت‌های در دست اجرا اثربخشی سازنده و ماندگاری برای جامعه دارد و مربیان کارآمد و توانمند کانون در این حوزه، نجیبانه به اجرای فعالیت می‌پردازند.

وی افزود: مشکلات عمده فعالیت عرصه کودک و نوجوان چالش‌هایی است که در عرصه اجرایی و مادی، مسئولان را مشغول می‌کند و فعالیت‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و این بیش‌تر به‌دلیل فقدان توجه مناسب مادی به عرصه تربیت آینده‌سازان و ایرادی است که در بیش‌تر فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و تربیتی دیده می‌شود؛ ولی کانون سعی کرده با هم‌دلی صادقانه، عاشقانه و نجیبانه کار و رفتار کردن تأثیرگذاری خود را حفظ کند.

نشست نقد ادبی در دامغان

در خبری دیگر، هفتمین‌جلسه اعضای انجمن شاعران نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سمنان ویژه لبخند انار دامغان با دعوت از میثم متاجی شاعر، منتقد و کارشناس آفرینش‌های ادبی کانون استان مازندران پیرامون موضوع «نقد و بررسی آثار اعضا» برگزار شد

مهمان انجمن شاعران نوجوان کانون استان سمنان به نوجوانان علاقه‌مند به سرودن شعر در قالب سپید و آزاد پیشنهاد داد که یک مرکز و محور عینی مدنظر قرار دهند آن‌چنان که نیما از داروگ در شعرش استفاده می‌کرد.

وی در ادامه افزود: این مرکزیت و محور باعث می‌شود عناصر و سطرهای دیگر شعر در محدوده همان عنصر و در حوالی آن شکل بگیرد و مزیت اول این‌که سیستم ارتباطی بین سطرها و عناصر شاعرانه حفظ می‌شود و مزیت بعدی ایجاد یک هارمونی و هماهنگی و به تعبیری موسیقی درونی شعر که منجر به رسیدن به مراعات النظیر در شعر شود.

متاجی با اشاره به دو سوی حسی و عقلی در تشبیه، سوی حسی به حسی و عقلی به عقلی را مناسب‌ترین روش‌ها در این مقطع برای سرودن شعر، عنوان و اظهار کرد: دست‌یابی به شعر در عینیت محض اتفاق نمی‌افتد و بایست یک اتفاقی خیالی و شاعرانه و ذهنی هم در کار روی دهد.