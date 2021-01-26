  1. استانها
  2. کردستان
۷ بهمن ۱۳۹۹، ۸:۴۷

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان خبر داد؛

برگزاری نمایشگاه مجازی هنر انقلاب در کردستان

برگزاری نمایشگاه مجازی هنر انقلاب در کردستان

سنندج- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان گفت: همزمان با ایام دهه مبارک فجر در بستر مجازی دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه هنر به نمایش در می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، عبیدالله رستمی روز سه شنبه در نشست خبری مجازی با اصحاب رسانه استان اظهار کرد: برنامه‌ها و فعالیت‌های ایام مبارک دهه فجر امسال در فضای مجازی برگزار می‌شود و در این راستا برنامه ریزی شده است.

وی افزود: دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی ایران بیشمار بوده و در راستای صیانت از این دستاوردها و انتقال آنها به نسل جوان باید برنامه‌هایی تدوین و اجرایی شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان خاطرنشان کرد: امسال با توجه به شرایط ویژه کرونایی بیشتر برنامه‌های فرهنگی و هنری ویژه ایام دهه مبارک فجر در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد که برپایی نمایشگاه آثار هنری هنرمندان استان یکی از این موارد است.

رستمی افزود: برگزاری مراسم تجلیل از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران پیشمرگ مسلمان کُرد به مناسبت سالروز تأسیس سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد،

همایش شعر منطقه‌ای «مرد میدان» در رثای شهید مقاومت حاج قاسم سلیمانی و برپایی محافل قرآنی در شهرستان‌های مختلف استان از جمله این برنامه هاست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان همچنین از اجرای طرح اهدا کتاب به ۴۲ روستای کردستان به مناسبت ۴۲ سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران خبر داد و گفت: برگزاری جشن انقلاب در کانون‌های مساجد روستایی سطح استان، نمایشگاه مجازی هنر انقلاب، اجرا برنامه گروه‌های موسیقی به صورت آنلاین، تجلیل از بانوان هنرمند، نویسنده و روزنامه نگار مروج انقلاب به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) از دیگر برنامه‌های فرهنگی و هنری شاخص در ایام مبارک دهه فجر انقلاب در استان است.

رستمی همچنین از اکران همزمان فیلم‌های جشنواره فجر در استان خبر داد و گفت: رایزنی‌های لازم با سازمان امور سینمایی کشور صورت گرفته شده و امسال نیز در استان شاهد اکران فیلم‌های جشنواره بین‌المللی فیلم فجر خواهیم بود.

کد مطلب 5130995

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها