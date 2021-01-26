برگزاری نمایشگاه مجازی هنر انقلاب در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبیدالله رستمی روز سه شنبه در نشست خبری مجازی با اصحاب رسانه استان اظهار کرد: برنامه‌ها و فعالیت‌های ایام مبارک دهه فجر امسال در فضای مجازی برگزار می‌شود و در این راستا برنامه ریزی شده است.

وی افزود: دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی ایران بیشمار بوده و در راستای صیانت از این دستاوردها و انتقال آنها به نسل جوان باید برنامه‌هایی تدوین و اجرایی شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان خاطرنشان کرد: امسال با توجه به شرایط ویژه کرونایی بیشتر برنامه‌های فرهنگی و هنری ویژه ایام دهه مبارک فجر در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد که برپایی نمایشگاه آثار هنری هنرمندان استان یکی از این موارد است.

رستمی افزود: برگزاری مراسم تجلیل از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران پیشمرگ مسلمان کُرد به مناسبت سالروز تأسیس سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد،

همایش شعر منطقه‌ای «مرد میدان» در رثای شهید مقاومت حاج قاسم سلیمانی و برپایی محافل قرآنی در شهرستان‌های مختلف استان از جمله این برنامه هاست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان همچنین از اجرای طرح اهدا کتاب به ۴۲ روستای کردستان به مناسبت ۴۲ سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران خبر داد و گفت: برگزاری جشن انقلاب در کانون‌های مساجد روستایی سطح استان، نمایشگاه مجازی هنر انقلاب، اجرا برنامه گروه‌های موسیقی به صورت آنلاین، تجلیل از بانوان هنرمند، نویسنده و روزنامه نگار مروج انقلاب به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) از دیگر برنامه‌های فرهنگی و هنری شاخص در ایام مبارک دهه فجر انقلاب در استان است.

رستمی همچنین از اکران همزمان فیلم‌های جشنواره فجر در استان خبر داد و گفت: رایزنی‌های لازم با سازمان امور سینمایی کشور صورت گرفته شده و امسال نیز در استان شاهد اکران فیلم‌های جشنواره بین‌المللی فیلم فجر خواهیم بود.