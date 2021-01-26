پس از ۱۵ سال محاصره، زندگی در غزه تقریبا غیرممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، دیده بان حقوق بشر اروپا- مدیترانه بیانیه ای را در خصوص تداوم محاصره نوار غزه صادر کرد. این مرکز حقوق بشری در بیانیه خود آورده است: پس از ۱۵ سال محاصره، زندگی در غزه تقریباً غیرممکن است.

بر اساس این گزارش، این نهاد بین‌المللی در گزارش سالانه خود در رابطه با اوضاع حاکم بر نوار غزه تاکید کرد که زندگی در این باریکه پس از ۱۵ سال محاصره همه‌جانبه تقریباً غیرممکن است و هرچه سریعتر باید به این محاصره پایان داده شود.

این گزارش می‌افزاید: برگزاری انتخابات در فلسطین مستلزم ارائه ضمانت‌هایی جدی از سوی طرف‌های بین‌المللی به منظور لغو محاصره غزه بدون هیچ پیش شرطی است. تداوم محاصره غزه می‌تواند آسیب های به مراتب جبران ناپذیرتری را به دنبال داشته باشد.

علیرغم اعتراضات و انتقادات شدید نهادهای حقوق بشری به تداوم محاصره غزه، رژیم صهیونیستی همچنان به اقدامات خصمانه خود علیه این منطقه ادامه می دهد؛ هدف اصلی و اساسی صهیونیستها از محاصره غزه، نابودی مقاومت در فلسطین است.