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۷ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۳۶

در صورت افزایش میزان بار مصرفی

احتمال خاموشی برق در تبریز وجود دارد

احتمال خاموشی برق در تبریز وجود دارد

تبریز- مدیرعامل شرکت توزیع برق تبریز گفت: اگر از حداکثر میزان بار مصرفی تعیین شده برای این شهر خارج شویم، فردا احتمال خاموشی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل کاظمی اظهار کرد: به علت برودت شدید هوا در سطح کشور و به منظور ایجاد توازن بین مصرف و تولید انرژی به دنبال مشکلات ناشی از افزایش مصرف گاز و افزایش محدودیت در سوخت نیروگاه‌ها، سهمیه مصرف برای مناطق مختلف کشور تعیین شده است.

وی با بیان اینکه اگر صنایع همکاری کنند مشکلی برای بخش خانگی پیش نمی‌آید، از واحدهای صنعتی خواست فردا مصارفشان را به صفر رسانده و در صورت امکان تعطیل کنند تا اختلالی در تأمین برق مشترکان خانگی پیش نیاید.

کاظمی گفت: مشترکان می‌توانند برای مطلع شدن از برنامه خاموشی‌های احتمالی به سایت شرکت توزیع برق تبریز مراجعه کنند.

کد مطلب 5131036

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