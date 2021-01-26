احتمال خاموشی برق در تبریز وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل کاظمی اظهار کرد: به علت برودت شدید هوا در سطح کشور و به منظور ایجاد توازن بین مصرف و تولید انرژی به دنبال مشکلات ناشی از افزایش مصرف گاز و افزایش محدودیت در سوخت نیروگاه‌ها، سهمیه مصرف برای مناطق مختلف کشور تعیین شده است.

وی با بیان اینکه اگر صنایع همکاری کنند مشکلی برای بخش خانگی پیش نمی‌آید، از واحدهای صنعتی خواست فردا مصارفشان را به صفر رسانده و در صورت امکان تعطیل کنند تا اختلالی در تأمین برق مشترکان خانگی پیش نیاید.

کاظمی گفت: مشترکان می‌توانند برای مطلع شدن از برنامه خاموشی‌های احتمالی به سایت شرکت توزیع برق تبریز مراجعه کنند.