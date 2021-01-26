کشف بیش از دوتن مواد مخدر در سیستان وبلوچستان/ دستگیری ۶ قاچاقچی

وی افزود: در این عملیات مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اعضای این باند را که به وسیله ۳ دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و یک دستگاه وانت نیسان در یکی از محورهای جنوبی استان در حال انتقال مقادیری مواد افیونی بودند، مشاهده و به آنها دستور ایست دادند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان کرد: سوداگران مرگ که خود را در محاصره مأموران انتظامی دیدند بدون توجه به ایست پلیس، با تیراندازی به سمت مأموران به سرعت از محل متواری شدند.

وی بیان داشت: در این عملیات مقتدرانه، جان برکفان پلیس مبارزه با مواد مخدر در عکس العملی سریع با رعایت قانون به کارگیری سلاح با تعقیب و گریز خودروی قاچاقچیان را زمین گیر و ضمن دستگیری ۶ سوداگر مرگ و توقیف ۴ دستگاه خودرو، در بازرسی از خودروها و مخفیگاه آنان یک تن و۹۷۴ کیلو و ۴۲۲ گرم تریاک و ۱۶۴ کیلو و ۳۸۵ گرم حشیش کشف کردند.

سردار طاهری با اشاره به اینکه در این عملیات، یک قبضه سلاح کلاش و۳۰ تیر جنگی کشف شد، خاطر نشان کرد: در مجموع از اعضای این باند قاچاق مواد مخدر ۲ تن و ۱۳۸ کیلو و ۸۰۷ گرم تریاک و حشیش کشف که افراد دستگیر شده به مراجع قضائی تحویل داده شدند.