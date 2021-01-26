کشف بیش از دوتن مواد مخدر در سیستان وبلوچستان/ دستگیری ۶ قاچاقچی

سردار احمد طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شب گذشته مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستانهای نیکشهر، ایرانشهر و خاش با پشتیبانی اطلاعاتی و انتظامی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در قالب چند تیم عملیاتی با رصد منطقه، اعضای یک باند قاچاق را که در حال جابه جایی محموله مواد مخدر در استان بودند، شناسایی و تحت نظر قرار دادند.
وی افزود: در این عملیات مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اعضای این باند را که به وسیله ۳ دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و یک دستگاه وانت نیسان در یکی از محورهای جنوبی استان در حال انتقال مقادیری مواد افیونی بودند، مشاهده و به آنها دستور ایست دادند.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان کرد: سوداگران مرگ که خود را در محاصره مأموران انتظامی دیدند بدون توجه به ایست پلیس، با تیراندازی به سمت مأموران به سرعت از محل متواری شدند.
وی بیان داشت: در این عملیات مقتدرانه، جان برکفان پلیس مبارزه با مواد مخدر در عکس العملی سریع با رعایت قانون به کارگیری سلاح با تعقیب و گریز خودروی قاچاقچیان را زمین گیر و ضمن دستگیری ۶ سوداگر مرگ و توقیف ۴ دستگاه خودرو، در بازرسی از خودروها و مخفیگاه آنان یک تن و۹۷۴ کیلو و ۴۲۲ گرم تریاک و ۱۶۴ کیلو و ۳۸۵ گرم حشیش کشف کردند.
سردار طاهری با اشاره به اینکه در این عملیات، یک قبضه سلاح کلاش و۳۰ تیر جنگی کشف شد، خاطر نشان کرد: در مجموع از اعضای این باند قاچاق مواد مخدر ۲ تن و ۱۳۸ کیلو و ۸۰۷ گرم تریاک و حشیش کشف که افراد دستگیر شده به مراجع قضائی تحویل داده شدند.
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