حجت‌الاسلام سید مرتضی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به احیای مسئلهٔ سران فتنه اظهار کرد: سران فتنه در همه‌حال مورد تنفر نظام، رهبری و مردم مؤمن انقلابی هستند و در این میان برخی‌ها به دنبال کاهش این تنفر و تغییر نگرش جامعه نسبت به آنها هستند.

نمایندهٔ اسبق مردم استان قزوین در مجلس اذعان کرد: عیادت برخی از سران فتنه از برخی اشخاص را می‌توان دلیل محکمی بر ارتباط آنان با یکدیگر دانست اما نکتهٔ دیگری که در این خصوص می‌توان مطرح کرد این است که این افراد می‌خواهند قبح این مسئله را که این اشخاص از سران فتنه بودند را شکسته و به‌گونه‌ای این مسئله را عادی‌سازی کنند.

وی افزود: این افراد در این دیدارها تلاش دارند تا با عادی‌سازی رفت وآمدها و دیدار با سران فتنه نگرش مردم را نسبت به آنان تغییر داده و به مرور زمان تعدیل کنند.

حسینی ادامه داد: زمانی که مردم می‌بینند اشخاصی که خود را انقلابی و ولایی می‌خوانند به دیدار سران فتنه می‌روند ناخودآگاه دچار تردید می‌شوند و این در حالی است که این اشخاص به‌فرمان ولی خود که فرمودند این افراد فتنه‌گر هستند توجهی ندارند و خلاف دستورات ولی‌فقیه عمل می‌کنند پس می‌توان گفت این اشخاص نیز جزو افراد فتنه‌گر و سران فتنه هستند و از سران فتنه نیز حمایت می‌کنند.

این فعال سیاسی ابراز کرد: در سال ۹۲ پیامی از سوی کشور انگلیس به سران فتنه ابلاغ شد که طی آن پیام به سران فتنه تأکید شده بود تا با اتحاد بتوانند در انتخابات پیروز شوند حتی اگر در این میان ۱۰۰ درصد از خواسته آن‌ها برآورده نشود باز هم تلاش کنند تا جریان خود را در کشور حاکم کنند.

وی عنوان کرد: با توجه به اهداف سران فتنه لازم بود تا اشخاصی که در فتنه مسئله ایجاد کردند بدون داشتن هیچ مسئولیتی از نظام دور باشند اما متأسفانه حالا می‌بینیم که این اشخاص در این دولت فعالیت‌های خود را توسعه داده‌اند.

حسینی تصریح کرد: حضور سران فتنه یا رابطان فتنه به‌عنوان مسئول باعث شد تا جریان فتنه ادامه یافته و کم‌کم در باور مردم عادی‌سازی شود که فتنه‌ای در کار نبوده است.

وی گفت: خانم هاشمی عنوان کرد که کاش ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شد تا با فشارهایی که به این مملکت وارد می‌کرد باعث تغییر در این مملکت می‌شد و این مسئله به‌صراحت نشان می‌دهد که سران فتنه می‌خواهند با مشکلات اقتصادی و فشارهایی که از تحریم به ایران وارد می‌کنند نظام جمهوری اسلام را از پا در بیاورند.

فتنه‌گران ثابت کرده‌اند به دنبال فروپاشی نظام هستند

حسینی بیان کرد: فتنه‌گران بر این باورند که با فشارهای اقتصادی مردم از نظام فاصله گرفته و دست از حمایت نظام برمی‌دارند و این مسئله باعث می‌شود نظام سقوط کند چنانچه که در فتنه سال ۸۸ و مسئلهٔ برجام ما شاهد فشارهای اعمالی به مردم برای امضای برجام بودیم.

وی تأکید کرد: هم‌اکنون نیز سران فتنه و رابطان فتنه در تلاش هستند با فشارهای اقتصادی که امروزه به جامعه وارد می‌کنند و با روی کار آمدن بایدن بسیاری از توافقات را امضا کرده و انقلاب اسلامی و زحماتی که تاکنون برای انقلاب انجام شده را از بین ببرند.

حسینی در ادامه تأکید کرد: سران فتنه تلاش می‌کنند تا با فشارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به آمریکا و سایر کشورها اینگونه بیان کنند که مسئلهٔ حقوق بشر در ایران نادیده گرفته می‌شود تا اگر در برجام نتوانستند موفق عمل کنند از راه حقوق بشر بتوانند کشور ایران را محکوم کنند.

وی بیان کرد: بسیاری از سران فتنه و یا رابط آنان در بحث سرمایه‌داری پیشگام هستند و این پیشگام بودن آن‌ها در بحث اقتصاد و سرمایه در زمان حال با زمان پیش از انقلاب بسیار متفاوت است.

حسینی ابراز کرد: برخی از این افراد در زمان انقلاب از ساکنین مناطق جنوبی و فقیر شهر بودند و حالا از سرمایه‌داران و سرمایه‌گذارانی هستند که با زندگی مرفه خود هرگز نمی‌توانند شرایط مردم ایران و مشکلات اقتصادی را درک کنند.

وی گفت: این فتنه‌گران در تلاش هستند تا با همراهی آمریکا شرایط اقتصادی را برای مردم سخت کرده و از این راه به مقاصد خود که همان فروپاشی نظام انقلاب اسلامی است دست یابند.