علی بازگیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توجه به فرهنگ، شیوه، رسوم و کوشش برای صلح جهانی از اهداف مهم جشنواره ملی لاله‌های سرخ در اندیمشک است.

وی افزود: ترویج فرهنگ، بهره‌مندی از تاریخ ارزشمند و گنجینه ادبیات فارسی از دیگر محورهای مهم مورد توجه در جشنواره لاله‌های سرخ در اندیمشک خواهد بود.

دبیر جشنواره ملی تئاتر لاله‌های سرخ به فراخوان دریافت آثار در جشنواره لاله‌های سرخ اشاره کرد و گفت: تا پانزدهم بهمن‌ماه سال جاری دبیرخانه جشنواره لاله‌های سرخ آماده دریافت آثار هنرمندان است و این تاریخ تمدید نخواهد شد.

وی با اشاره به شرایط ویژه ناشی از کرونا، تصریح کرد: این دوره از جشنواره ملی تئاتر لاله‌های سرخ اندیمشک با رویکرد نمایشنامه نویسی و به دلیل محدودیت‌ها در حوزه کرونا برگزار می‌شود.

بازگیر با بیان اینکه شهرام کرمی، لیلی عاج و مهدی آشوغ داوری جشنواره را بر عهده دارند، گفت: علاقه‌مندان تا پایان پانزدهم بهمن‌ماه آثار خویش را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

دبیر جشنواره ملی تئاتر لاله‌های سرخ عنوان کرد: علاقه‌مندان آثار خود را به نشانی خوزستان، اندیمشک، خیابان شهید دلپذیر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اندیمشک ارسال و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۶۰۶۱۱۵۸۸ تماس حاصل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره تئاتر لاله‌های سرخ هر ساله در آذرماه با هدف پاسداشت روز مقاومت مردم اندیمشک برگزار می‌شد.