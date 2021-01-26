به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، سید مهدی قویدل در تشریح این خبر افزود: برمبنای تأکیدات و مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و بر اساس طرح جامع معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان برای ساماندهی شهرک صنعتی، پیگیریهای لازم برای انتقال کورههای آهک پزی از شهرک صنعتی به دشت زحمتکشان انجام شده است.
وی ضمن تقدیر از حمایتهای رئیس کل دادگستری استان در مسیر پیشگیری از گسترش حاشیه نشینی و مقابله با سکونتگاههای غیررسمی و زمین خواری، اظهارداشت: با ایجاد و استقرار پایگاه پیشگیری و انسجام بخشی قضائی در شهرک صنعتی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، زمینه لازم برای شناخت موضوعات و آسیبهای این منطقه فراهم شد.
معاون دادگستری کل استان کرمان از همکاری سازمانهای مربوطه به منظور ایجاد زمینه انتقال کورههای آهک پزی به دشت زحمتکشان تقدیر کرد و گفت: یکی ازمهمترین مسائل موجود در شهرک صنعتی کرمان موضوع آلودگیهای ناشی از فعالیت کورههای آهک پزی در این منطقه و تهدید سلامت ساکنان این منطقه بود که با پیگیریهای انجام شده این کورهها باید به دشت زحمتکشان منتقل شوند.
قویدل در ادامه از همکاری دادسرای مرکز استان، نیروی انتظامی، معاونت عمرانی استانداری، شهرداری اداره کل صمت، اداره کل راه و شهرسازی، شرکتهای آب، برق و گاز و اداره کل اطلاعات در راستای اجرای طرح انتقال کورههای آهک پزی از شهرک صنعتی به دشت زحمتکشان تقدیر کرد.
وی اظهار کرد: سایر مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در راستای طرح جامع پیشگیری از گسترش حاشیه نشینی و مقابله با سکونتگاههای غیررسمی و زمین خواری لازم الاجرا هستند و به صورت جدی دنبال میشود و هرگونه ترک فعل مدیران در این خصوص اعلام جرم خواهد شد.
نظر شما