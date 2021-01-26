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۷ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۱۹

مدیرکل راهداری مازندران:

محور کندوان مسدود است

محور کندوان مسدود است

ساری- مدیرکل راهداری استان مازندران از مسدود بودن محور کندوان به دلیل اجرای عملیات راهداری در محدوده مرزن آباد تا دزدبن خبر داد.

عباسعلی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسدود بودن محور کندوان برای اجرای عملیات راهداری گفت: این محور از صبح امروز برای اجرای عملیات راهداری و ترانشه برداری در محدوده مرزن‌آباد تا دزدبن مسدود شده است.

وی با اشاره به اینکه محور کندوان تا ساعت ۱۷ مسدود است از کاربران جاده‌ای و رانندگان خواست تا از مسیرهای جایگزین هراز و سوادکوه برای تردد استفاده کنند.

وی حذف نقاط حادثه خیز و اجرای طرح‌های راهداری را در کاهش فوتی‌های سرصحنه تصادف تأثیرگذار دانست و از کاهش ۶۹ درصدی فوتی‌های سر صحنه تصادفات رانندگی در دی ماه در محورهای برون شهری این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

نجفی در ادامه به کاهش ۶۹ درصدی فوتی‌های سر صحنه در محورهای استان در دی ماه امسال اشاره و اظهار داشت: در همین راستا در ۱۰ ماه اول سال جاری نیز شاهد کاهش ۲۴ درصدی فوتی‌های سر صحنه در جاده‌های مازندران به نسبت مشابه سال قبل بودیم.

کد مطلب 5131129

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