به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، اتوبوس‌های خودران سنگاپوری در دو مسیر پارک علم و فناوری ۲ سنگاپور و جزیره جورونگ رفت و آمد خواهند کرد.

طی این مدت سه ماهه اطلاعات مربوط به رفت و آمد و عملکرد اتوبوس‌های یادشده جمع‌آوری خواهد شد و همچنین میزان امنیت مسافران و خدمات ارائه شده به آنها بررسی می‌شود.

اجرای این طرح با همکاری چندین سازمان و نهاد دولتی صورت گرفته و هدف از این کار توسعه صنعت رباتیک در سنگاپور اعلام شده است. دولت سنگاپور معتقد است در شرایط شیوع ویروس کرونا استفاده از خدمات حمل و نقل عمومی خودران می‌تواند روند توزیع و آلوده سازی ویروس یادشده را کندتر کند و به بهداشت عمومی نیز کمک کند.

تولید این اتوبوس‌ها، سیستم نقشه خوانی و مسیریابی آنها و تجهیزات فنی نصب شده در آنها با همکاری شرکت‌های مختلفی انجام شده و بعد از پایان دوره سه ماهه آزمایشی استفاده از آنها در ۳۰ آوریل سال ۲۰۲۱ در مورد نحوه تداوم این طرح تصمیم‌گیری خواهد شد.