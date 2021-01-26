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۷ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۵۴

به مدت ۳ ماه ؛

استفاده تجاری از اتوبوس‌های خودران در سنگاپور آغاز می شود

استفاده تجاری از اتوبوس‌های خودران در سنگاپور آغاز می شود

استفاده تجاری و گسترده از اتوبوس‌های خودران و بدون راننده در سنگاپور برای اولین بار در دو مسیر آغاز شد. قرار است این روند به مدت سه ماه ادامه یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، اتوبوس‌های خودران سنگاپوری در دو مسیر پارک علم و فناوری ۲ سنگاپور و جزیره جورونگ رفت و آمد خواهند کرد.

طی این مدت سه ماهه اطلاعات مربوط به رفت و آمد و عملکرد اتوبوس‌های یادشده جمع‌آوری خواهد شد و همچنین میزان امنیت مسافران و خدمات ارائه شده به آنها بررسی می‌شود.

اجرای این طرح با همکاری چندین سازمان و نهاد دولتی صورت گرفته و هدف از این کار توسعه صنعت رباتیک در سنگاپور اعلام شده است. دولت سنگاپور معتقد است در شرایط شیوع ویروس کرونا استفاده از خدمات حمل و نقل عمومی خودران می‌تواند روند توزیع و آلوده سازی ویروس یادشده را کندتر کند و به بهداشت عمومی نیز کمک کند.

تولید این اتوبوس‌ها، سیستم نقشه خوانی و مسیریابی آنها و تجهیزات فنی نصب شده در آنها با همکاری شرکت‌های مختلفی انجام شده و بعد از پایان دوره سه ماهه آزمایشی استفاده از آنها در ۳۰ آوریل سال ۲۰۲۱ در مورد نحوه تداوم این طرح تصمیم‌گیری خواهد شد.

کد مطلب 5131140

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