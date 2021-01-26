به‌گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط‌عمومی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، قاسم کاظمی، اظهار کرد: دو بازارچه دائمی صنایع دستی با هدف حمایت و ترغیب هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی در سال جهش تولید، در شهرستان‌های کمیجان و نیم‌ور محلات در ایام دهه‌فجر امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: با افتتاح این دو مجموعه جمعاً ۱۱ بازارچه صنایع دستی در این استان راه اندازی شده است و در این بازارچه‌ها تولیدات هنرمندان در زمینه صنایع دستی بدون واسطه از سوی مردم و گردشگران خریداری می‌شود.

کاظمی خاطر نشان کرد: بازارچه صنایع‌دستی شهرستان کمیجان و نیم‌ور محلات با سرمایه‌ای بالغ بر ۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی احداث شده است، که در هر کدام ۱۲ غرفه برای عرضه مستقیم محصولات هنرمندان این صنعت ایجاد شده است و راه‌اندازی هر بازارچه صنایع‌دستی اشتغال‌زایی برای ۲۴ نفر را به طور مستقیم به همراه دارد.

معاون صنایع دستی، ابراز امیدواری کرد، این مراکز در رونق تولید این صنعت و حمایت هر چه بیشتر از هنرمندان صنایع‌دستی استان مؤثر واقع شود.

وی افزود: استان مرکزی در مقوله احداث بازارچه‌ای صنایع‌دستی در کشور از استان‌های مطرح و پیشرو است که این امر حاکی از عزم حمایت از هنرمندان این حوزه در توسعه و تولید صنایع‌دستی است.

گفتنی است، همزمان با چهل و دومین سالگرد فجر انقلاب اسلامی ایران، ۴ پروژه گردشگری و صنایع‌دستی در استان مرکزی به بهره‌برداری خواهد رسید.