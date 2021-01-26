متهم تحت تعقیب نهادهای امنیتی و انتظامی در استان فارس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین کاظم موسوی با بیان اینکه این متهم فراری دارای سوابق عدیده شرارت، قدرت نمایی با سلاح‌های سرد و گرم، ضرب جرح‌های متعدد، مواد مخدر و درگیرهای مسلحانه بوده است گفت: این دستگیری با اِشراف اطلاعاتی و هماهنگی مقام قضائی در حوزه قضائی لارستان و پس از درگیری مسلحانه این شرور با نیروهای امنیتی انجام گردید.

وی ضمن تقدیر از نیروهای عملیاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) گفت: در یک سال اخیر دستگیری مجرمین متواری استان در دستور کار مراجع قضائی، انتظامی و امنیتی قرار داشته و تاکنون مجرمین متواری زیادی به انحاء مختلف شناسایی، دستگیر و یا به صورت خود معرف تسلیم قانون شده‌اند.

رئیس کل دادگستری فارس با تأکید بر اینکه یکی از پایه‌های اساسی امنیت در استان برخورد قاطع با مجرمین متواری است گفت: حفظ و حراست از امنیت جامعه خط قرمز دستگاه قضائی استان است و در همین راستا مجموعه قضائی استان فارس در یک سال اخیر برنامه‌های منسجمی در راستای مدیریت پرونده‌های مهم و دستگیری مجرمین متواری داشته است.

این مقام ارشد قضائی استان ضمن هشدار به متهمان متواری تأکید بر عزم راسخ دستگاه قضائی در اجرای عدالت در خصوص متهمین متواری تصریح کرد: دستگاه قضائی در راستای اجرای دستور العمل های امنیتی، دستگیری مجرمین متواری و اجرای عدالت در خصوص این افراد را در قالب برنامه‌های همکاری و تعاملی مجموعه قضائی با ضابطین دنبال خواهد کرد.