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۷ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۵۷

به منظور رعایت ملاحظات زیست محیطی؛

معادن شن و ماسه یزد ساماندهی می شود

معادن شن و ماسه یزد ساماندهی می شود

یزد- معاون عمرانی استاندار یزد از ساماندهی معادن شن و ماسه در یزد خبر داد و هدف از این اقدام را افزایش کیفیت تولید همراه با رعایت ملاحظات زیست محیطی و ارائه خدمات مناسب به مردم اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقیان صبح امروز در جلسه بررسی طرح ساماندهی معادن شن و ماسه استان یزد، ضمن تقدیر و تشکر از انجمن شن و ماسه و بتن آماده استان به خاطر همراهی، تعهد و مسئولیت پذیری در طرح ساماندهی معادن شن و ماسه، اظهار داشت: برای اولین بار در استان، بانک اطلاعاتی معادن شن و ماسه استان تهیه شده است.

وی ادامه داد: این اطلاعات در دستگاه های مرتبط سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل منابع طبیعی، مدیریت امور اراضی و شرکت آب منطقه‌ای استان یکسان سازی شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد تاکید کرد: این طرح به ما کمک می کند که بتوانیم برنامه کوتاه مدت و بلندمدت برای معادن شن و ماسه استان ترسیم کنیم.

به گزارش مهر، در این جلسه نماینده انجمن شن و ماسه و بتن استان ضمن ارائه گزارش از معادن شن و ماسه سطح استان در خصوص کنترل و نظارت و ایجاد رده کیفیت استاندارد برای تمامی معادن، درباره سامانه فروش آنلاین شن و ماسه و مصالح ساختمانی توضیحاتی ارائه داد.

کد مطلب 5131201

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