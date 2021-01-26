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۷ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۰۳

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان خبر داد؛

افزایش ۸۷ هزار تنی محصولات کشاورزی در دیم زارهای کردستان

افزایش ۸۷ هزار تنی محصولات کشاورزی در دیم زارهای کردستان

کامیاران- رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: با اجرای طرح ملی جهش تولید در اراضی دیم کشور توسط ستاد اجرایی فرمان امام(ره) تاکنون شاهد افزایش ۸۷ هزار تنی تولیدات دیم زارهای استان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید سپری صبح امروز در جریان بازدید محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از اجرای طرح جهش تولید محصولات دیم شهرستان کامیاران اظهار کرد: طرح جهش تولید محصولات دیم توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در ۶۶۰ هزار هکتار از اراضی دیم‌زار کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: این طرح در استان‌های کردستان، کرمانشاه، همدان، آذربایجان شرقی، گلستان و خوزستان اجرا می‌شود و ۲۹ درصد آن در استان کردستان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان خاطرنشان کرد: طرح جهش تولید اراضی دیم کردستان در ۱۸۹ هزار هکتار اجرایی می‌شود که شامل ۱۴۳ هزار هکتار اراضی زیرپوشش گندم، ۱۳ هزار هکتار جو، ۲۵ هزار هکتار حبوبات، پنج هزار هکتار علوفه و سه هزار هکتار دانه‌های روغنی است.

وی اعلام کرد: با اجرای این طرح در استان تاکنون شاهد افزایش ۸۷ هزار تنی محصولات کشاورزی در دیم زارهای استان بوده‌ایم و این روند رو به رشد ادامه دارد.

سپری افزود: در شهرستان کامیاران نیز در قالب این طرح شش هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی زیر پوشش گندم، یک هزار و ۹۵۰ هکتار جو، دو هزار و ۹۰۰ هکتار حبوبات، دو هزار و ۱۰۰ هکتار علوفه و ۲۵۰ هکتار اراضی زیر پوشش دانه‌های روغنی خواهد رفت.

کد مطلب 5131207

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