اصالت و حقانيت اسلام منشاء هوشياري و بيداري كشور است

به گزارش خبرگزاري مهر ، آيت الله هاشمي شاهرودي درمراسم تحليف 530 نفر از كار آمزان قضايي افزود : اصالت و حقانيت اسلام و پيروي مردم از دين مبين و حكومت اسلام از علتهاي اصلي عقب نشيني قدرتهاي جهان از جمله آمريكاي جهانخوار است كه باعث شده اين كشور نسبت به رابطه با ايران ابراز علاقه كند و يا در خصوص لغو تحريمها اقدام نمايد و نبايد اينگونه پنداشت كه اين ابراز علاقه ها بر اثر تملق و چراغ سبز نشان دادن برخي از عناصر داخلي نسبت به استكبار جهاني است .

وي صدور حكم عادلانه را ضامن برقراري عدالت اجتماعي دانست و گفت : اگر صدور حكم با علم و عدالت همراه باشد عدالت اجتماعي در كشور تضمين و برقرار مي شود .

وي افزود : در اسلام براي هر رتبه و پستي اخلاق خاصي در نظر گرفته شده است و اخلاق قاضي علاوه بر خلاقيت عمومي كه در اسلام به آن اشاره شده از ويژگيهاي خاصي برخوردار است .

آيت الله هاشمي شاهرودي تحقق نظام قضايي اصيل اسلام را منوط به متخلق بودن قضات ، دادرسان و مسوولان قضايي كشور به اخلاق اسلامي دانست و گفت : در اسلام براي برخورد چگونگي رفتار بازپرسان، بازجويان، ظابطان و همه دست اندركاران امر قضا دستورات اخلاقي ويژه اي مطرح شده است و اين دستورات بايد جزو برنامه هاي آموزشي قضات قرار گيرد و براي دست اندركاران امر قضا نهادينه شد .

وي تصريح كرد : اگر اخلاق اسلامي را در دستگاه قضايي كشور احيا و اجرا نكنيم نمي توانيم ادعا كنيم كه دستگاه قضايي كاملي داريم .

وي با اشاره به اينكه آداب برخورد با متهم، زنداني ، مجرم و چگونگي آغاز درست يك پرونده قضايي داراي دستور العمل هاي اخلاقي خاصي در اسلام است افزود : در ديد كلان حكومتي بايد سياستهاي اخلاقي در دستگاه قضايي و نظام حكومتي آن تنظيم ، تدبير و تضمين شود .

رييس قوه قضاييه متخلق بودن دست اندر كاران دستگاه قضايي را مقدمه احقاق حقوق وايجاد عدالت اجتماعي برشمرد و گفت : نتيجه وجود اخلاق احقاق حقوق مردم و رفع مشكلات آنهاست و اين انگيزه كه دغدغه مردم ، و مشكل دستگاه قضايي است بايد از روحيه هاي قضات و اخلاق آنها باشد .

گفتني است : در پايان اين مراسم تحليف رييس قوه قضاييه به نفرات اول دوره هاي كار آموزي جوايزي را اهدا كرد .