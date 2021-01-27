به گزارش خبرنگار مهر، مریم ملکوتی خواه از جمله جوانان با آتیه تکواندو ایران است. جوان ۱۹ ساله تهرانی که در ۷ سالگی وارد کلاس استاد شهریاری شد و با سابقه ۸ سال حضور در لیگ با تیم‌های مختلف، کسب طلا و نقره از رقابتهای آزاد کره جنوبی، جام فجر و آزاد ترکیه، ۵ مدال طلا و برنز قهرمانی کشور را در کارنامه دارد. تکواندوکاری که در چهار سال گذشته در لیگ برتر همه مبارزات خود را با پیروزی پشت سر گذاشته است. این سبک وزن تکواندو بانوان در حالی به دور جدید تمرینات تیم ملی دعوت نشده که مدعیان هم وزن خود که در اردوی تیم ملی حضور دارند را در مسابقات مختلف شکست داده و به نظر می‌رسد جایش در میان اردونشینان خالی است.

وی در رابطه با شروع لیگ بعد از یک سال تعطیلی به خبرنگار مهر گفت: از بهمن ماه گذشته ورزش دنیا تحت تأثیر شیوع کرونا به نوعی تعطیل شد، ولی تکواندو ایران به حرکت خود ادامه داد و با برگزاری دوره‌های آموزشی، آزمون‌ها و مسابقات پومسه مجازی، ثابت کرد که می‌توان در هر شرایطی ورزش کرد. پس از آن نیز بدون شک برگزاری لیگ کار بزرگ سازمان لیگ بود.

ملکوتی خواه افزود: حضور در مسابقات لیگ تأثیر مثبتی روی کار فنی و انگیزه تکواندوکاران داشت. البته که دوری از میدان مبارزه در ساق تکواندوکاران به خوبی مشهود بود، ولی باعث نشد تا شاهد رقابتهای دیدنی و جذاب باشیم و دختران تکواندو به واقع مبارزات سطح بالایی به نمایش گذاشتند.

ملی پوش تکواندو ایران در مورد حضور کادر فنی در سالن مسابقات گفت: این موضوع نیز انگیزه زیادی به مدعیان حضور در اردوی تیم ملی داده بود تا توانایی خود را برای جلب نظر کادر فنی تیم ملی به نمایش بگذارند. این موضوع فرصتی مغتنم برای مدعیان حضور در اردو بود و به نوعی یکی از دلایل بالا رفتن کیفیت فنی این رقابتها محسوب می‌شد.

وی در پایان در مورد عدم دعوت به اردوی تیم ملی هم گفت: همیشه تابع تصمیمات کادر فنی بوده و هر بار فرصت حضور در اردو را پیدا کردم، سخت تلاش کرده‌ام تا مطابق با برنامه مربیان تیم ملی پیش بروم. لیگ ۹۹ را همانند سه سال گذشته با پیروزی پشت سر گذاشته و هیچ باختی نداشته‌ام. وظیفه من ارائه بالاترین کیفیت است و امیدوارم مربیان تیم ملی یکبار دیگر به من اعتماد کنند و این فرصت را در اختیار من قرار دهد.