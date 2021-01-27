تشریح برنامه های دهه فجر در جزیره کیش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، رضا اردلان در نشست خبری که روز گذشته در سالن رازی مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد بر اقتدار ملت ایران در ایام الله دهه فجر اشاره داشت و گفت: گرامی داشت دهه مبارک فجر؛ نشان از اقتدار ملت ایران، مردم سالاری دینی و پشتوانه مردمی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد.

اردلان با بیان این که دهه مبارک فجر یک عید تمام عیار برای همه ایرانیان و فرصتی برای ایجاد انگیزه مضاعف و تقویت روحیه انقلابی در جامعه برای رسیدن به خودباوری است اظهار داشت: پایبندی مردم ولایتمدار به نظام اسلامی ایران؛ یاس، نا امیدی و شکست را در دل بد خواهان این نظام از جمله آمریکای جهان خوار ایجاد کرده است.

وی با اشاره به این که امسال دهه مبارک فجر با ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و میلاد حضرت اما خمینی(ره) مصادف شده است افزود: جزیره کیش هم زمان با سایر نقاط کشور برنامه های متنوع فرهنگی و هنری را به مناسبت گرامی داشت ۴۲ امین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با رعایت دقیق ضوابط بهداشتی برگزار می کند.

مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش شعار محوری دهه مبارک فجر را "انقلاب اسلامی بالنده و مقتدر چون کوه استوار" عنوان کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی و چهار چوب فعالیت ها، مراسم هر روز این ایام در حوزه تبیین دستاوردها، روشنگری، پاسخ به شبهات و فعالیت های میدانی ادارات، نهادها و دستگاه های فعال در جزیره کیش برگزار می شود.

مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش در نشست خبری امروز برگزاری مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای گمنام در مسجد امام حسن مجتبی(ع) را آغاز برنامه های فرهنگی و هنری ایام دهه مبارک فجر عنوان کرد و افزود: یکشنبه ۱۲ بهمن همزمان با گرامی داشت سالگرد ورود امام خمینی(ره) به ایران اسلامی نمایشگاه هنری، عکس بر پا خواهد شد.

به گفته رضا اردلان نواختن زنگ انقلاب در مدرسه ۲۲ بهمن، کارناوال خیابانی، نور افشانی، آذین بندی، زیبا سازی فضای جزیره کیش، پخش سرودهای انقلاب اسلامی و استقبال از گردشگران با گل و شیرینی از دیگر برنامه ای این روز است.

اردلان با اشاره به این که ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش از آغاز دهه مبارک فجر به منظور تکریم خانواده معظم شهدا و ایثارگران، ۲۵ برنامه متنوعی فرهنگی و هنری را در نظر گرفته است، گفت: برگزاری برنامه خاطره گویی با حضور خانواده های معزز شهدا از دیگر برنامه های این ایام است.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه عکس با هدف به تصویر کشیدن نقش زنان ایرانی در انقلاب اسلامی و برگزاری کارگاه نقاشی در اسکله تفریحی خاطر نشان کرد: با همت اداره امور زنان جزیره کیش چهارشنبه ۱۵ بهمن برنامه های متنوعی ویژه دختران و بانوان این منطقه در سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد.

مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش برگزاری «جشنواره فیلم فجر و تئاتر فجر» را دو رویداد مهم در منطقه آزاد کیش برشمرد و اظهار داشت: به مناسبت دهه مبارک فجر موسسه ورزش و تفریحات سالم نیز مسابقات متنوع ورزشی را به صورت میدانی و مجازی برگزار خواهد کرد.

رضا اردلان در خصوص برگزار مانور دریایی با استفاده از شناورهای سبک و سنگین و به صدا درآمدن بوق شناور ها در گرامی داشت این ایام اظهار داشت: مسابقات خوشنویسی، کتابخوانی برای دانش آموزان جزیره کیش در فضای مجازی از طریق گروه های مجازی فرهنگسراها و سایت سازمان منطقه آزاد کیش برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری برنامه فرهنگی با نام «شبی با صابر خراسانی» به مناسبت گرامی داشت ۲۲ بهمن در تالار شهر جزیره کیش گفت: این برنامه توسط یک «پویش مردمی نذر آرزوها و بخش خصوصی» اجرا می شود و هزینه آن را بخش خصوص تامین می کند، همچنین برنامه های مذهبی و محفلی قرآن و عترت طبق زمان بندی در این منطقه برگزار خواهد شد.

به گفته مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش برنامه های ادبی مجازی در حوزه شعر و داستان با حضور اساتید برتر کشوری برگزارمی شود و در کارگاه شعر و داستان؛ «ادبیان و شعر انقلاب اسلامی» را نقد و بررسی می کنند

شایان ذکر است «حضور هنرمندان موسیقیای، تجسمی، بخش تئاتر و استنداپ جزیره کیش برای برگزاری برنامه های کوتاه در سطح شهر، برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری دانشگاه ها و پردیس های بین المللی منطقه آزاد کیش، آذین بندی فضاهای گردشگری توسط جامعه بازرگانان، بازاریان، هتلداران، مراکز پذیرایی، برگزاری برنامه های صدا و سیمای مرکز کیش، بهره گیری از ظرفیت خانه مطبوعات کیش برای تبلیغات و اطلاع رسانی گسترده، برگزاری برنامه متنوعی فرهنگی و گردشگری با استفاده از ظرفیت بومی این منطقه از جمله خانه بومیان و برگزاری برنامه های محفلی و مذهبی توسط پدافند هوایی» از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای گرامی داشت ۴۲ امین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در جزیره کیش است.