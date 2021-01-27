ذرات معلق کیفیت هوای تهران را باز هم کاهش دادند

به گزارش خبرنگار مهر، با تداوم پایداریهای جوی، بر آمار روزهای ناسالم هوای تهران در سال ۹۹ نیز افزوده شد و با ادامه آلایندگی ذرات معلق، کیفیت هوا برای گروههای حساس جامعه ناسالم گزارش شده است.
میانگین غلظت آلایندههای هوا طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۱۴۱ قرار داشته و این عدد هم اکنون به ۱۳۶ تقلیل یافته است.
اما پیش بینی میشود در ساعات آینده به میزان غلظت آلایندههای هوا افزوده شود.
اداره محیط زیست استان تهران عصر روز گذشته با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد: آلودگی هوا تا روز پنجشنبه در تهران ادامه خواهد یافت و بهتر است گروههای حساس از فعالیتهای سنگین در محیطهای باز خودداری کنند.
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