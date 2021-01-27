به گزارش خبرگزاری مهر، صدا و سیمای البرز ویژه‌برنامه‌های صدا و سیما را در حوزه‌های رادیو، تلویزیون، خبر و فضای مجازی اعلام کرد.

این برنامه‌ها به شرح زیر است:

در حوزه رادیو:

جشن پیروزی عنوان ویژه برنامه‌ای رادیویی است که در ایام مبارک دهه فجر از ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ به روی آنتن می‌رود.

نمایش رادیویی با موضوع مبارزات آیت الله طالقانی در دوران پیروزی انقلاب اسلامی

بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی در استان از ساعت ۱۰ الی ۱۱ در ایام دهه فجر در برنامه صدای انقلاب از رادیو البرز و معرفی دستاوردهای علمی انقلاب روزهای فرد از ساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۳ با عنوان ابزار اقتدار و پخش سرودهای دوران انقلاب در برنامه آوای پیروزی

همچنین ویژه برنامه شکوه پیروزی در روز ۲۲ بهمن از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ به صورت زنده و مستقیم همراه شنونده‌های البرزی خواهد بود.

داستان‌های پیروزی در برنامه کتاب شب و رادیو باز که به معرفی برنامه‌های صدا و سیما به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازد.

در حوزه تلویزیون:

ویژه برنامه طلوع امید با بخش‌هایی از جمله دعوت از میهمانان هنرمند، گزارش‌های مردمی، راویان انقلاب، دستاوردها و روز شمار انقلاب از روز یکشنبه ۱۲ بهمن هر شب به طور زنده و مستقیم از سیمای البرز پخش می‌شود.

همچنین سیمای البرز با برنامه شکوه پیروزی در روز ۲۲ بهمن از ساعت ۸ صبح الی ۱۱:۳۰ زنده و مستقیم مراسم پیش بینی شده سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را پوشش خواهد داد.

مجموعه مستند کرج در سال ۵۷ که در ۱۰ قسمت دو دقیقه‌ای تهیه و تولید شده است، کاری از معاونت فضای مجازی تقطیع ۱۰ قسمت مستند انقلاب در البرز و انتشار مستندات آرشیوی از دوران انقلاب در البرز نیز از برنامه‌های معاونت فضای مجازی صدا و سیمای البرز است.

علی صادق مقدسی مدیرکل صدا و سیمای البرز در پایان گفت: همکاران در حوزه خبر نیز با تولید گزارش‌های خبری با موضوعات فجر پیروزی، جوانان و انقلاب اسلامی، معرفی تأثیر گذاران انقلابی در استان و گام دوم انقلاب، همچنین ویژه از خودمان شروع کنیم و گفتگوهای ویژه خبری مناسب ایام الله دهه فجر را پوشش می‌دهند.