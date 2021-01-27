۲۵ زندانی جرایم غیرعمد در مازندران آزاد می شوند

علی استادی در گفتگو با خبرنگار مهر توجه به اقشار و خانوادههای نیازمند زندانیان امری مهم دانست و گفت: در زمان شیوع کرونا نیز اقدامات خوبی از سوی انجمنهای حمایتی، خیران و مردم از مددجویان صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه کمکهای مومنانه در هشت مورد برنامه ریزی و اجرا شد، افزود: در قالب این کمکها هشت هزار و۲۰۰ سبد کالا و معیشتی به ارزش اعتباری بیش از سه میلیارد تومان بین نیازمندان توزیع شده است.
وی انجام ۹۷۰ مورد کمکهای بهداشتی و پزشکی، اهدای ۲۶ مورد جهیزیه به ارزش ۳۹۰ میلیون تومان به نوعروسانی که پدر یا مادرشان زندانی بودند را از دیگر اقدامات بیان کرد و گفت: احداث، مرمت و تجهیز خانههای مددجویان زندانی توسط یکدیگر از جمله کارهای صورت گرفته است.
استادی یادآور شد: تاکنون ۱۰ مسکن مددجویان با اعتبار ۸۰ میلیون تومان توسط گروههای جهادی و مددجویان مرمت شده و تمامی کارهای فنی این خانهها توسط آنان انجام شده است.
مدیرکل زندانهای مازندران احداث چهار باب خانه جدید با اعتبار ۸۵ میلیون تومان و تحویل به مددجویان را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: در زمینه آزادسازی زندانیان نیز تلاشهای خوبی صورت گرفته است.
وی خواستار مشارکت و همراهی مردم برای آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرمالی شد و گفت: ارائه آموزش در ۳۸ رشته مهارتی وفنی و حرفهای از جمله اقدامات است.
وی با اظهار اینکه بیش از ۳۵۰ زندانی تحت پوشش حافظ کل و یا جز قرآن کریم هستند از تلاشهای دستگاههای مسئول در این بخش تقدیر کرد و گفت: برنامه آزادی ۲۵ زندانی جرایم غیرعمد با پرداخت ۱۹۰ میلیون تومان از طریق خیران فردا در بابل اجرا میشود و ۱۰ سری جهیزیه نیز برای نوعروسان زندانی تدارک دیده شده است.
استادی توزیع ۲۰۰ سبد غذایی به ارزش ۸۰ میلیون تومان را از دیگر برنامهها بیان کرد.
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