۲۵ زندانی جرایم غیرعمد در مازندران آزاد می شوند

علی استادی در گفتگو با خبرنگار مهر توجه به اقشار و خانواده‌های نیازمند زندانیان امری مهم دانست و گفت: در زمان شیوع کرونا نیز اقدامات خوبی از سوی انجمن‌های حمایتی، خیران و مردم از مددجویان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه کمک‌های مومنانه در هشت مورد برنامه ریزی و اجرا شد، افزود: در قالب این کمک‌ها هشت هزار و۲۰۰ سبد کالا و معیشتی به ارزش اعتباری بیش از سه میلیارد تومان بین نیازمندان توزیع شده است.

وی انجام ۹۷۰ مورد کمک‌های بهداشتی و پزشکی، اهدای ۲۶ مورد جهیزیه به ارزش ۳۹۰ میلیون تومان به نوعروسانی که پدر یا مادرشان زندانی بودند را از دیگر اقدامات بیان کرد و گفت: احداث، مرمت و تجهیز خانه‌های مددجویان زندانی توسط یکدیگر از جمله کارهای صورت گرفته است.

استادی یادآور شد: تاکنون ۱۰ مسکن مددجویان با اعتبار ۸۰ میلیون تومان توسط گروه‌های جهادی و مددجویان مرمت شده و تمامی کارهای فنی این خانه‌ها توسط آنان انجام شده است.

مدیرکل زندان‌های مازندران احداث چهار باب خانه جدید با اعتبار ۸۵ میلیون تومان و تحویل به مددجویان را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: در زمینه آزادسازی زندانیان نیز تلاش‌های خوبی صورت گرفته است.

وی خواستار مشارکت و همراهی مردم برای آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرمالی شد و گفت: ارائه آموزش در ۳۸ رشته مهارتی وفنی و حرفه‌ای از جمله اقدامات است.

وی با اظهار اینکه بیش از ۳۵۰ زندانی تحت پوشش حافظ کل و یا جز قرآن کریم هستند از تلاش‌های دستگاه‌های مسئول در این بخش تقدیر کرد و گفت: برنامه آزادی ۲۵ زندانی جرایم غیرعمد با پرداخت ۱۹۰ میلیون تومان از طریق خیران فردا در بابل اجرا می‌شود و ۱۰ سری جهیزیه نیز برای نوعروسان زندانی تدارک دیده شده است.

استادی توزیع ۲۰۰ سبد غذایی به ارزش ۸۰ میلیون تومان را از دیگر برنامه‌ها بیان کرد.