آيت الله سيستاني انتخاب اعضاي شوراي حكومتي عراق بدون برگزاري انتخابات را رد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، آيت الله سيستاني پس از آخرين ديدار چند تن از از اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق با وي امروز در بيانيه اي كه توسط دفتر ايشان منتشر شد طرح گزينش اعضاي موقت شوراي حكومتي عراق را رد كرد.

در اين بيانيه آمده است : " كارشناسان معتقدند كه در ماه هاي آينده امكان برگزاري يك انتخابات عادلانه در عراق وجود دارد."

گفتني است كه نيروهاي ائتلاف برگزاري انتخابات عمومي زود هنگام در عراق را به علت شرايط امنيتي فعلي نپذيرفته اند. موفق ااربيعي ازشيعيان عضو شوراي حكومتي عراق كه در ملاقات تني چند از اعضاي اين شورا با آيت الله سيستاني حضور داشت گفت: " آيت الله سيستاني بر برگزاري انتخابات عمومي در عراق تاكيد مي كنند."

اين هيئت با همراهي عدنان پاچه چي رئيس دوره اي شوراي حكومتي عراق با آيت الله سيستاني ملاقات كردند. پاچه چي كه از مسلمانان سني عراق است در مورد اين ملاقات گفت: " ما احترام زيادي براي آيت الله سيستاني قائل هستيم. ما به ملاقات ايشان رفتيم تا از ديدگاه ايشان نيز مطلع شويم و نظرات ايشان را در مورد موقعيت كنوني كشور جويا شديم."



