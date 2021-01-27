بدبخت نیستیم/ در بیکاری رتبه ۶ و تورم رتبه ۸ را داریم!

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی امروز چهارشنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان در سخنانی با تاکید بر اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین حوزه اقتصادی استان متولی جذب سرمایه گذاری جدید برای استان باشند، اظهار داشت: در حال حاضر بانکها سالانه پنج تا شش هزار میلیارد تومان در حوزههای مختلف پرداخت میکنند، در این راستا سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اقتصاد و دارایی و همچنین حوزه اقتصادی به همراه اتاق بازرگانی برنامه سرمایه گذاری جدید در استان را تهیه و تدوین کنند.
بعضیها عادت کردهاند بگویند لرستان در بیکاری و تورم اول است
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تورم در کل کشور و همچنین استان لرستان بالا است، ماهها است و اینگونه نیست که اول یا دوم کشور باشیم، عنوان کرد: بعضیها عادت کردهاند، همواره میگویند استان در بیکاری و تورم اول است، اگر خیلی دوست دارید بگویید، خب بگویید در همه چیز اول است، هر چه بدبختی هست بگویید، اول است.
استاندار لرستان، ادامه داد: به طور مثال، ما استان ششم از نظر بیکاری هستیم، خیلی نرخ بیکاری ما بالا است و ۱۳.۱ درصد است، اما استان ششم هستیم و این در حالیست که میگویند استان اول در بیکاری هستیم.
خادمی با بیان اینکه در شاخص تورم دی ماه نسبت به آذر ماه، استان هفدهم هستیم و در نقطه به نقطه استان نهم هستیم، ادامه داد: در تورم سالیانه استان هشتم هستیم و این در حالیست که برخی میگویند استان اول در تورم هستیم.
بعضیها با یک مدیر و مجموعه نکته دارند، ضعفها را خیلی بزرگ میکنند
وی، تصریح کرد: بعضیها فکر میکنند اینگونه حرف زدن، کمک به استان است، همه بلدیم اینگونه حرف بزنیم، اما اینگونه حرف زدن کمکی به استان نمیکند، استان را بدبخت و بیچاره نشان دادن و … درست نیست، وقتی میگوئیم تورم بالا است به این معناست که اگر سرمایه گذار بخواهد به استان بیاید هزینه اش بیشتر است.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه وقتی مدل کلان کشور یکی است و تورم را در یک استان بزرگ میکنیم به این معنا است که تجار، بازرگانان و مردم اینجا آدمهای بی انصاف و گران فروشی هستند و به هم ظلم میکنند، گفت: کسی را مقصر نمیکنیم ولی کسی دنبال این است که مدیری را بزند و یا پشت سر مدیری حرفی بزند، نمیداند که آبروی استان را دارد میبرد.
خادمی، عنوان کرد: بعضیها هستند که با یک مدیر یا یک مجموعه نکتهای دارد و میخواهد که یک ضعف را خیلی بزرگ و تبلیغ کند و آن را برای همه و مسئولان کشور پیامک کند، این امر جز ضعفهای فرهنگی ما است که به طور غیر معقول به موضوعی بپردازیم.
نرخ بیکاری ۱۳ درصد بیچاره کننده است
وی با بیان اینکه این تورم و این نرخ بیکاری قابل قبول نیست، ادامه داد: اما طرف در سخنرانی، مقاله و… لرستان را بدبختترین و بیچارهترین استان اعلام میکند، یک روزنامه نگار یک چیزی را نوشته و در اختیار همه قرار گرفته، این در حالیست که نه محاسبه و نه ملاک دارد و نه کسی آن را گفته، همه هم آن را تکرار میکنند.
استاندار لرستان، بیان داشت: من به هیچ وجه نمی گویم که همه چیز خیلی خوب است، نرخ بیکاری ۱۳ درصد بیچاره کننده است، اما وضع کل کشور تا حدودی به همین صورت است، به طور مثال ما ۳۵ و ۳۶ درصد تورم را داریم، بیکاری ۱۶ درصد و ۱۷ درصد را هم داریم.
خادمی، گفت: انتقال و ترسیم چهره استان به گونهای نباشد که، به جای اینکه جذاب باشد و گردشگر، سرمایه گذار، متخصص و کارآفرین بیاید، متخصص و سرمایه گذار از اینجا فرار کند.
وی، تاکید کرد: چهره استان از سوی افراد فرهنگی، رسانهای و تبلیغی منصفانهتر و جذاب نشان داده شود چرا که این امر کمک به استان است.
استاندار لرستان، تاکید کرد: لرستان بکر، رو به رشد و آماده حرکت است، مشکلات در همه جای کشور به وجود آمده در لرستان هم هست، گاهاً به خاطر اینکه کسی را تخریب و تضعیف کنید چهره استان را خراب نکنیم.
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