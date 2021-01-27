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۸ بهمن ۱۳۹۹، ۲۰:۱۶

نماینده مردم ایلام در مجلس:

ارتقای شهر آسمان آباد به بخش در مراحل پایانی است

ارتقای شهر آسمان آباد به بخش در مراحل پایانی است

ایلام-نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: ارتقای شهر آسمان آباد از توابع شهرستان چرداول به بخش در مراحل پایانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی عصر امروز چهارشنبه در بازدید از روستاهای وارگه، جانجان، فاطمیه، کل کل، صیدنظری علیا و شهر آسمان آباد از توابع شهرستان چرداول اظهار کرد: طرح تملک اراضی شهر آسمان آباد باید به زودی تعیین تکلیف و احقاق حق چندین ساله مردم توسط مسئولان مربوطه اعمال شود.

وی افزود: وضعیت این طرح از طریق استانداری و نمایندگان پیگیری می‌شود.

فلاحی عنوان کرد: ارتقای آسمان آباد به بخش مراحل پایانی خود را می‌گذراند و با توجه به شرایط مربوط این منطقه از نظر جمعیت و وسعت و… قطعاً انجام خواهد شد.

چهار خطه کردن مسیر آسمان آباد - سرابله، راه اندازی پایگاه فوریت‌های پزشکی، آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت، تعیین تکلیف تملک اراضی آسمان آباد، احداث سیلبند و لایروبی کانال شهر آسمان آباد، روکش آسفالت و احداث جاده بین مزارعی از خواسته‌های مردم این مناطق در دیدار با نمایندگان استان در مجلس بود.

علاوه بر مشکل اشتغال و بیکاری جوانان تحصیل‌کرده، اصلی‌ترین مطالبه مردم آسمان آباد ارتقای این شهر به بخش در حوزه تقسیمات کشوری بود.

این شهر با حدود ۲۰ هزار نفر جمعیت و دارا بودن ظرفیت‌های مناسب شرایط این ارتقا را دارند و نمایندگان ایلام نیز بر این مطالبه مردمی صحه گذاشته گذاشتند.

کد مطلب 5132761

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