ارتقای شهر آسمان آباد به بخش در مراحل پایانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی عصر امروز چهارشنبه در بازدید از روستاهای وارگه، جانجان، فاطمیه، کل کل، صیدنظری علیا و شهر آسمان آباد از توابع شهرستان چرداول اظهار کرد: طرح تملک اراضی شهر آسمان آباد باید به زودی تعیین تکلیف و احقاق حق چندین ساله مردم توسط مسئولان مربوطه اعمال شود.

وی افزود: وضعیت این طرح از طریق استانداری و نمایندگان پیگیری می‌شود.

فلاحی عنوان کرد: ارتقای آسمان آباد به بخش مراحل پایانی خود را می‌گذراند و با توجه به شرایط مربوط این منطقه از نظر جمعیت و وسعت و… قطعاً انجام خواهد شد.

چهار خطه کردن مسیر آسمان آباد - سرابله، راه اندازی پایگاه فوریت‌های پزشکی، آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت، تعیین تکلیف تملک اراضی آسمان آباد، احداث سیلبند و لایروبی کانال شهر آسمان آباد، روکش آسفالت و احداث جاده بین مزارعی از خواسته‌های مردم این مناطق در دیدار با نمایندگان استان در مجلس بود.

علاوه بر مشکل اشتغال و بیکاری جوانان تحصیل‌کرده، اصلی‌ترین مطالبه مردم آسمان آباد ارتقای این شهر به بخش در حوزه تقسیمات کشوری بود.

این شهر با حدود ۲۰ هزار نفر جمعیت و دارا بودن ظرفیت‌های مناسب شرایط این ارتقا را دارند و نمایندگان ایلام نیز بر این مطالبه مردمی صحه گذاشته گذاشتند.