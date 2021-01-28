  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۳۶

مجمع سالیانه انجمن کوراش برگزار شد

مجمع سالیانه انجمن کوراش برگزار شد

این مجمع با حضور کلیه اعضا و به صورت آنلاین برگزار و طی آن تقویم سال آینده بررسی و به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع سالیانه انجمن کوراش کشور با حضور رئیس، نایب رئیس و دبیرکل انجمن، رؤسای کمیته‌ها و انجمن‌های کوراش استان‌ها عصر روز گذشته به صورت آنلاین برگزار شد. در این جلسه تقویم سال آینده بررسی و پس از بحث و تبادل نظر بین اعضا به تصویب رسید.

در این جلسه هر کدام از کمیته‌های تخصصی عملکرد سال ۹۹ و برنامه‌های سالی آینده کمیته مطبوع را تشریح کردند. ضمن اینکه مشکلات و مسائل کوراش در استان‌های مختلف نیز توسط مسئولان استانی تشریح شد. ارائه گزارشی از روند و نحوه آماده سازی تیم ملی توسط سرمربی تیم ملی نیز برنامه دیگر این وبینار بود.

در نهایت نیز برگزاری دوره‌های آموزشی مربیگری، داوری، معادل سازی کمربندهای کوراش نیز طرح و به تصویب رسید.

کد مطلب 5132969

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها