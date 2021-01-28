مجمع سالیانه انجمن کوراش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع سالیانه انجمن کوراش کشور با حضور رئیس، نایب رئیس و دبیرکل انجمن، رؤسای کمیتهها و انجمنهای کوراش استانها عصر روز گذشته به صورت آنلاین برگزار شد. در این جلسه تقویم سال آینده بررسی و پس از بحث و تبادل نظر بین اعضا به تصویب رسید.
در این جلسه هر کدام از کمیتههای تخصصی عملکرد سال ۹۹ و برنامههای سالی آینده کمیته مطبوع را تشریح کردند. ضمن اینکه مشکلات و مسائل کوراش در استانهای مختلف نیز توسط مسئولان استانی تشریح شد. ارائه گزارشی از روند و نحوه آماده سازی تیم ملی توسط سرمربی تیم ملی نیز برنامه دیگر این وبینار بود.
در نهایت نیز برگزاری دورههای آموزشی مربیگری، داوری، معادل سازی کمربندهای کوراش نیز طرح و به تصویب رسید.
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