اجرای ۴٠ هزار ویژه برنامه در دهه فجر استان فارس/راهپیمایی خودرویی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد رضایی ظهر پنجشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران بیان کرد: ویژه برنامه‌های دهه فجر انقلاب اسلامی با رویکرد مردمی دارای ١٢ عنوان برنامه است که توسط ٢۵ کارگروه برگزاری این مراسم در استان اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: برنامه‌ها از اولین روز دهه فجر مصادف با ١٢ بهمن ماه آغاز خواهد شد و نخستین برنامه که به صورت نمادین برگزار خواهد شد سالروز ورود امام خمینی به کشور است که در این برنامه شاهد راهپیمایی موتور از مبدا فرودگاه شهید دستغیب و به مقصد گلزار شهدا خواهد بود.

او افزود: از جمله ویژگی‌های برنامه‌های دهه فجر مردمی بودن با رویکرد ایجاد امید و نشاط در جامعه است که باعث خواهد شد شادی و نشاط به جامعه تزریق شود.

رضایی در خصوص شعار محوری دهه فجر نیز تاکید کرد: شعاری که برای دهه فجر انقلاب در نظر گرفته شده است شعار محوری انقلاب اسلامی بالنده، مقتدر و چون کوه استوار است و در این راستا نیز ۴٠ هزار برنامه برای گرامیداشت این ایام در سراسر استان در نظر گرفته شده است.

او افزود: توجه به عدالت طلبی، احیای اسلام ناب، امید و خودباوری، اجرای سبک اسلامی ایرانی، ایثار و وجودت، توجه به گام دوم انقلاب، استکبار ستیزی، اقتدار و صلابت نظام، توجه به فضای مجازی و تولید محتوا در این فضا از جمله برنامه‌های محوری این دهه است.

وی یادآور شد: با توجه به تقارن ایام الله دهه فجر و میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) مقرر شده تا با برپایی ١۶٠ موکب در شهر شیراز برنامه‌های معنوی نیز در این ایام برگزار شود البته در این برنامه‌ها توجه ویژه ای نیز به نیازمندان اجتماعی شده و بسته معیشتی نیز برای این افراد تدارک دیده شده است.

او در خصوص راهپیمایی ٢٢ بهمن نیز گفت: راهپیمایی ٢٢ بهمن امسال به علت شیوع کرونا به صورت خودرویی و موتوری خواهد بود و افراد رأس ساعت ٩ صبح روز ٢٢ بهمن با خودروهای خود در محدوده محل زندگی خود اقدام به حرکت کرده تا نسبت به گرامیداشت ایام الله ٢٢ بهمن را گرامی بدارند.