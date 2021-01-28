۴۵۰۰ حلقه لاستیک در استان ایلام توزیع شد

نورالله دلخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون، چهار هزار و ۵۲۴ حلقه لاستیک بین ناوگان جادهای با ارز دولتی وارد استان و تحویل رانندگان شده است.
وی با بیان اینکه توزیع لاستیک در این استان با نرخ مصوب دولتی با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت از طریق نمایندگیهای لاستیک صورت میگیرد، افزود: از آغاز اجرای این طرح (سال ۹۷ تاکنون) بیش از ۳۰ هزار حلقه لاستیک توسط مالکان ناوگان در استان جذب و خریداری شده است.
وی گفت: تاکنون بیش از ۸۶ درصد سهمیه لاستیک در استان جذب و در اختیار رانندگان قرار داده شده است.
دلخواه تاکید کرد: این تعداد لاستیکها بین رانندگانی توزیع شده که فعالیت حمل و نقل دارند و کارت هوشمند آنها فعال است.
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