۴۵۰۰ حلقه لاستیک در استان ایلام توزیع شد

نورالله دلخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون، چهار هزار و ۵۲۴ حلقه لاستیک بین ناوگان جاده‌ای با ارز دولتی وارد استان و تحویل رانندگان شده است.

وی با بیان اینکه توزیع لاستیک در این استان با نرخ مصوب دولتی با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت از طریق نمایندگی‌های لاستیک صورت می‌گیرد، افزود: از آغاز اجرای این طرح (سال ۹۷ تاکنون) بیش از ۳۰ هزار حلقه لاستیک توسط مالکان ناوگان در استان جذب و خریداری شده است.



وی گفت: تاکنون بیش از ۸۶ درصد سهمیه لاستیک در استان جذب و در اختیار رانندگان قرار داده شده است.

دلخواه تاکید کرد: این تعداد لاستیک‌ها بین رانندگانی توزیع شده که فعالیت حمل و نقل دارند و کارت هوشمند آن‌ها فعال است.