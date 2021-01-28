۱۴۲ میلیارد تومان طرح محرومیت زدایی در ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه به طور همزمان و به صورت ویدئو کنفرانس در استانداری ایلام، پروژههای محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان در زمینههای فرهنگی، ورزشی، گردشگری، آبرسانی، راه و زیر ساخت، کشاورزی و دامپروری، بهداشت و درمان، مسکن، آموزشی و کمک معیشتی به بهره برداری رسید.
سهم استان ایلام در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرحهای محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان ۱۴۲ میلیارد تومان است که عمدتاً در شهرستانهای هلیلان و ملکشاهی با بیش از ۹۰ درصد و مابقی در شهرستانهای دره شهر و ایلام است.
بزرگترین سهم پروژههای بنیاد مستضعفان کشور به امر مسکن و خانه سازی برای محرومان و بیشترین هزینه محرومیت زدایی در استان سیستان و بلوچستان تعلق دارد.
در این مراسم بیش از ۱۳ هزار و ۲۰۰ سری جهیزیه به ارزش ۱۵۱ میلیارد تومان به نوعروسان خانوادههای محروم کشور اهدا میشود.
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