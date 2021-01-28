نیروهای امنیتی عراق «نائب خلیفه» داعش را به هلاکت رساندند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق روز پنج شنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی عراق یک سرکرده گروهک تروریستی داعش ملقب به «ابویاسر العیساوی» که خود را نایب خلیفه و والی داعش در عراق می‌خواند، به هلاکت رساندند.

الکاظمی در یک پیام توئیتری نوشت: «نیروهای مسلح قهرمان عراق ابویاسر العیساوی سرکرده داعش را در یک عملیات اطلاعاتی به هلاکت رساندند».

گفتنی است که هفته گذشته، گروهک توریستی داعش مسئولیت دو بمب گذاری انتحاری در بازار بغداد را که به کشته شدن دستکم ۳۲ تن انجامید، برعهده گرفت. این نخستین بمب گذاری انتحاری بزرگ در عراق طی سه سال گذشته بود.

مقامات عراقی می‌گویند که این حمله نشانه‌ای احتمالی از تجدید نیروی این گروهک پس از شکست نظامی آن در سال ۲۰۱۷ است.

شایان ذکر است که به رغم شکست داعش در میدان نبرد، برآورد می‌شود که بیش از ۱۰،۰۰۰ تروریست داعش همچنان در عراق و سوریه فعال هستند و حملات آنها در یکسال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است.

به گزارش مهر، حشد شعبی عراق امروز پنجشنبه از کشف یک مرکز داعشی و مواد لجستیک و مراکزی که سلاح در آن قرار داشت در جنوب الثرثار در استان الانبار خبر داد.

مرکز اطلاع رسانی حشد شعبی عراق اعلام کرد: «تیپ ششم حشد شعبی و نیروهای امنیتی امروز عملیات پیشگیرانه در جنوب الثرثار انجام دادند».

در این بیانیه آمده است: «این عملیات طبق اطلاعات دقیق و با حمایت نیروی هوایی و برای تعقیب تروریست‌های داعش در جنوب الثرثار انجام شد که در نتیجه آن کشفیات مذکور به دست آمد».