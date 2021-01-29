گام دوم انقلاب سرآغاز جهانی شدن/ تفکر خدامحوری مبنای شهرسازی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف الله دژکام در خطبه‌های این هفته نمازجمعه شیراز اظهار داشت: مسیری که در دهه فجر انقلاب آغاز شد، مسیری است که هدف آن رسیدن و فراهم کردن شرایط ظهور امام زمان (عج) است و این رخداد سیاسی - مذهبی منشأ تغییرات شگرفی در ادبیات سیاسی جهان شد.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: گام دوم انقلاب و شروع قرن پانزدهم باید عاملی باشد که رهبری آن توسط امام زمان (عج) انجام شود از این رو باید در ممالک اسلامی این آمادگی وجود داشته باشد تا جامعه آماده مسئله ظهور باشد این در حالی است که تفکر رسول الله در نظام‌های سیاسی جهان وجود ندارد حتی در ساختار دولت داخلی نیز این تفکر به وضوح دیده نمی‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نحوه ساخت شهرها عنوان کرد: شعار شهر انسان‌محور شعاری است که در تمدن غرب وجود دارد و این تفکر غربی در مقابل تفکر خدامحوری است و اگر مبنای ساخت شهرها انسان باشد، یعنی تفکر خدامحور را فراموش کرده‌ایم.

دژکام ادامه داد: باید هدف ساخت شهرها مشخص شود، شهری که خدایی نیست جایگاه انسان نیز در آن مشخص نشده و امید است جلوه شهر شیراز جلوه شهر خدامحور باشد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در خطبه دوم نماز جمعه نیز گفت: تفکر انقلابی امام خمینی (ره) موجب شد که بخش قابل توجهی از مسلمانان جهان از طریق این تفکر به اسلام گرایش پیدا کنند البته در گام دوم انقلاب باید جهانیان متوجه تفکر انقلابی شوند.

وی در خصوص روابط بین المللی نیز بیان کرد: تغییرات در سیاست آمریکا نقش تأثیرگذاری در اقدامات جمهوری اسلامی ایران ندارد ولی باید نسبت به تحلیل فعالیت آنان و پاسخگویی مناسب به رفتار خبیثانه آنها اقدام کرد.

دژکام در مورد بودجه سال ۱۴۰۰ نیز تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۰ تغییرات زیادی رخ نداد اما مجلس با تصویب ۳۰ مصوبه به دنبال اصلاح ساختار بودجه است و نباید فراموش کرد که بودجه در کشور محدود است و بودجه ریزی باید بر اساس اهداف نظام و کشور باشد.