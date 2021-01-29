تحرکات اخیر خونین داعش نشانه چراغ سبز به آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوای الهی اظهار داشت: چهار شنبه ۱۵ بهمن روز ولادت حضرت فاطمه و روز مادر و روز زن است همچنین روز ولادت بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام راحل نیز می‌باشد که این روز را به همه عزیزان تبریک می‌گوئیم.

وی با اشاره به اینکه امام راحل درباره جایگاه زن می‌گوید عنایتی که اسلام به بانوان دارد بیشتر از عنایتی است که بر مردان دارد گفت: قرآن کریم انسان ساز است و زن‌ها نیز انسان ساز می‌باشند و وظیفه زن‌ها انسان سازی است اگر زن‌های انسان ساز از ملت‌ها گرفته شوند ملت‌ها شکست خواهند خورد و به انحطاط کشیده می‌شوند، زن‌ها هستند که ملت‌ها را تقویت می‌کنند، انبیا می‌خواستند که بانوان بشری باشند که تربیت کنند جامعه را صلاح و فساد یک جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه نشأت می‌گیرد و زن یکتا موجودی است که می‌تواند از دامن خود افرادی به جامعه تحویل دهد که از برکات شأن یک جامعه بلکه جامعه‌ها به استقامت و ارزشهای والای انسانی کشیده شود و می‌تواند و عکس آن نیز باشد.

فتاح دماوندی افزود: رهبر در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب ترسیمی کلی از گذشته و حال و آینده انقلاب مطرح کرده‌اند که نقطه اول عظمت حادثه انقلاب هم از لحاظ وقوع و هم از لحاظ ماندگاری است، نقطه دوم عظمت راه طی شده و کارکرد انقلاب تا امروز است، نقطه سوم از متن چشم اندازی است که باید به آن برسیم و نقطه چهارم عظمت نقش نیروی جوان متعهد است لذا به آینده انقلاب امیدوار باشیم و واقع بینانه و مقتدرانه پیش برویم، هرچند قوای سه گانه ما هنوز به تراز مطلوب جمهوری اسلامی نرسیده اند اما خدمات بزرگی هم انجام شده است.

تحرکات اخیر خونین داعش چراغ سبز به پدرخوانده اش بایدن است

امام جمعه دماوند در خصوص مسائل منطقه و جهان باید بگوییم عنوان داشت: یک روز قبل از تحلیف بایدن چند انفجار بزرگ در تمام بابل و عراق باعث قطع برق استان شد، پنج شنبه بعد از تحلیف بایدن نیز دو انفجار خونین در بغداد باعث شهادت ۳۵ نفر و جراحت ده‌ها انسان بیگناه شد، جمعه شب نیز مصلحان داعش به نیروی حشد الشعبی حمله کردند که البته به قصد تصرف آن منطقه هجوم آورده بودند که با برجای گذاشتن تلفات زیاد ناکام ماندند اما ۱۲ نفر از رزمندگان حشد الشعبی در این مقاومت جانانه به شهادت رسیدند همه این تحرکات کور فاقد ارزش نظامی حکایت اجرای سناریوهایی برای احیای داعش دارد.

خطیب جمعه دماوند بیان داشت: کلینتون وزیر خارجه دولت اوباما در کتاب خاطراتش جنبش تکفیری‌ها را دست ساز دولت اوباما خوانده است، بایدن معاون اول این دولت بود او طرح تجزیه عراق به سه بخش را مطرح کرده بود، تولد تکفیری‌ها در عراق و سوریه با آن همه جنایات بی سابقه محصول اتاق فکر آمریکا بود، هیأت آمریکا در غرب آسیا در بی ثبات سازی و ناامن کردن کشورهای این منطقه است و تحرکات اخیر خونین داعش چراغ سبز به پدرخوانده اش بایدن است و برای اعلام آمادگی جهت تشدید ناامنی در عراق و سوریه تکفیری‌ها پیاده نظام دشمن در منطقه ما هستند که جبهه مقاومت آنها را ناکام خواهد گذاشت.

فتاح دماوندی گفت: در پی تحرکات کور داعش در عراق توسط دو نفر از اتباع سعودی عضو داعش صبح روز شنبه تیپ مقاومت و موشک بالستیک به ریاض عربستان شلیک کرد و برای اولین بار یک گروه عراقی از فاصله ۷۰۰ کیلومتری پایتخت عربستان را هدف قرار داد پیام حمله موشکی گروه عراق و عربستان این بود که دوره مسئولیت اقدامات خرابکارانه برای دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس به پایان رسیده است اگر در برابر هر ضربه دشمن ضربه‌ای به او بزنیم حساب کار دستش می‌آید و عقب‌نشینی می‌کند هر اقدام خصمانه بی پاسخ نخواهد ماند این راهبرد محور مقاومت و منطق آزادگان است.

در نظام مردم سالاری چاره‌ای جز انتخابات و استفاده از ظرفیت‌های مردمی خوب نداریم

امام جمعه دماوند بیان داشت: کسانی که به امید رانت و فساد پا به عرصه انتخابات می‌گذارند ببینند و بدانند که عاقبت روزی باید پاسخگو باشند، از شورای نگهبان و هیئت مرکزی نظارت مجلس می‌خواهم در تأیید صلاحیت داوطلبان نهایت دقت را داشته باشد مردم در انتخابات تر دقت و تحقیق کنند چون نتیجه انتخابات یا عدم انتخاب‌ها به خودمان بر می‌گردد اگر کسی از حق رأی خود در انتخابات استفاده نکند یا درست استفاده نکند ضرر آن به خودش یا فرزندانش می‌رسد و در نظام مردم سالاری چاره‌ای جز انتخابات و استفاده از ظرفیت‌های مردمی خوب نداریم.

وی با اشاره به مسائل شهرستان گفت: دستگیری‌ها در برخی شهرداری‌های شهرستان نشان می‌دهد دستگاه قضائی برای مبارزه با فساد تصمیم قاطع دارد از ادارات نظارتی و امنیتی به خصوص دادستان در خصوص مبارزه با فساد و تحصیل اموال نامشروع تشکر می‌کنم و در موضوع ساخت و ساز غیر مجاز مردم انتظار دارد در اجرای عدالت بین افراد عادی و یقه سفیدها فرقی نباشد و پیدا کردن آدرس آنها هم کار سختی نیست.

فتاح دماوندی افزود: یکی از ریشه‌های فساد در شهرداری‌ها قوانینی است که به روز نشده و متناسب با نیازهای شهروندان نیست سبب دیگر فساد در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را باید در تأیید صلاحیت اعضای شورای شهرها و روستاها جستجو کنیم اگر در تأیید صلاحیت داوطلبان مسامحه و آسان گیری شود نتیجه‌اش می‌شود خیانت برخی مسئولین به مردم و بیت المال.