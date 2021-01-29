به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر ابهر به آغاز دهه مبارک فجر اشاره کرد و گفت: انقلاب در شرایطی به ۴۲ سالگی رسیده که شعارهای اصلی آن همچنان با نشاط و باطراوت جریان دارد.

امام جمعه ابهر با تاکید بر اینکه بعد از ۴۲ سال استقلال و آزادی ایران کم نظیر که نه بلکه بلکه بی نظیر است، تصریح کرد: مردم سالاری، عدالتخواهی و ظلم ستیزی و حق طلبی مردم ایران در اوج خود قرار دارد و این در حالی است که انقلاب‌های دیگر، چندان تداوم و استمرار نیافته و از هویت اولیه خویش فاصله گرفته و حتی گاه به ضد خود تبدیل شده‌اند.

رحیمی افزود: انقلاب اسلامی، اکنون همان است که در ابتدا بود و باید باشد، هر چند سیر تکاملی انقلاب، افت و خیز و فراز و نشیب داشته، اما نه متوقف گردیده و نه معکوس شده است.

وی با تاکید بر نقش رهبری در نجات انقلاب اسلامی از خطر و انحطاط افزود: ولایت فقیه به مثابه هسته مرکزی انقلاب اسلامی، انقلاب را از گردنه‌های تاریخی دشوار و مهلک، رهانیده و حافظ اصلی موجودیت و جامعه بوده، به ویژه اینکه مسؤولین هر کجا به حرف ولایت گوش کرده‌اند ما پیشرفت کرده‌ایم و هرکجا خلاف خواسته رهبری عمل کرده‌اند ما ضرر کرده و به قهقرا رفته‌ایم.

امام جمعه ابهر با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی، همچنان از بدنه اجتماعی برخوردار است و می‌تواند توده‌های مردم را در راستای اهداف خویش بسیج کند، ادامه داد: اینکه یک انقلاب در پایان دهه چهارم حیات خویش، همچنان قادر به بسیج اجتماعی باشد، نشان می‌دهد که میان انقلاب و مردم در طول دهه‌های سپری شده، فاصله نیفتاده و مردم نسبت به انقلاب، احساس بیگانگی ندارند.

رحیمی ادامه داد: انتقاد و اعتراض مردم نسبت به برخی کارگزاران و سیاست‌هایشان، واقعیتی روشن و غیر قابل انکار است، اما این امر به معنی مخالفت آنها با انقلاب نیست؛ چرا که کارگزاران و سیاست‌هایشان را نباید برابر با اصل انقلاب قلمداد کرد.

وی با بیان اینکه اصل ماندن انقلاب، آن هم با وجود حجم فراوان و متراکم معارضه جویی‌های دشمنان، نشانه کارآمدی و توانمندی آن است، افزود: اگر انقلاب، عاجز و سست مایه بود و کاری از عهده‌اش ساخته نبود، باید همان در سالهای آغازین حیات خویش، به زانو در می‌آمد و فرو می‌پاشید، در حالی که انقلاب، نه تنها درمانده و ناتوان و ضعیف نشده، بلکه در اثر پرکاری و مجاهدت نیروهای انقلابی، بسیار پراقتدار است و بر هیبت آن افزوده شده است.