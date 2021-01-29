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۱۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۱۵

با حضور روسای اداره قرآن و عترت و فرهنگی؛

کارگاه مجازی اولین جشنواره هنر قرآنی دانش در یزد برگزار شد

کارگاه مجازی اولین جشنواره هنر قرآنی دانش در یزد برگزار شد

یزدـ کارگاه توجیهی اولین جشنواره هنر قرآنی دانش به صورت مجازی با حضور روسای ادارات قرآن، عترت و نماز و اداره فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه توجیهی این جشنواره با حضور سعید غفاریان رئیس اداره قرآن، عترت و نماز همچنین کاظم پناهی رئیس اداره فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در استودیو هماورد آموزش و پرورش ناحیه یک برگزار شد.

در این کارگاه که به صورت زنده از شبکه شاد پخش شد، معاونان و مربیان پرورشی ناحیه یک یزد به صورت مجازی شرکت کردند.

غفاریان با اشاره به برگزاری این جشنواره برای اولین بار در سطح آموزش و پرورش استان، به تشریح اهداف و برنامه‌های تدارک دیده شده، معرفی رشته‌ها و نحوه مشارکت دانش آموزان در آن پرداخت و افزود: این جشنواره با محوریت قرآن، عترت، نهج‌البلاغه و نماز در قالب‌های هنری و قرآنی برگزار می‌شود و مخاطبان آن دانش آموزان دوره دوم ابتدایی، متوسطه اول و دوم هستند.

کاظم پناهی نیز در رابطه با بخش هنری جشنواره نظیر معرفی رشته‌ها، شرایط شرکت و نحوه ارسال آثار توضیحاتی بیان داشت.

در این کارگاه مجازی روسای ادارات پس از پاسخگویی به سئوالات معاونان و مربیان پرورشی، بر اهمیت اطلاع رسانی و جذب دانش آموزان همچنین حضور پرشور و حداکثری آنان در جشنواره تاکید کردند.

اولین جشنواره هنر قرآنی دانش با هدف تقویت بنیه معرفتی و تربیتی دانش آموزان با تمسک به قرآن کریم از ۳۰ آذرماه امسال به همت اداره کل قرآن، عترت و نماز و معاونت فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد آغاز به کار کرده و در حال برگزاری است.

کد مطلب 5133735

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