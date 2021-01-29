کارگاه مجازی اولین جشنواره هنر قرآنی دانش در یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه توجیهی این جشنواره با حضور سعید غفاریان رئیس اداره قرآن، عترت و نماز همچنین کاظم پناهی رئیس اداره فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در استودیو هماورد آموزش و پرورش ناحیه یک برگزار شد.

در این کارگاه که به صورت زنده از شبکه شاد پخش شد، معاونان و مربیان پرورشی ناحیه یک یزد به صورت مجازی شرکت کردند.

غفاریان با اشاره به برگزاری این جشنواره برای اولین بار در سطح آموزش و پرورش استان، به تشریح اهداف و برنامه‌های تدارک دیده شده، معرفی رشته‌ها و نحوه مشارکت دانش آموزان در آن پرداخت و افزود: این جشنواره با محوریت قرآن، عترت، نهج‌البلاغه و نماز در قالب‌های هنری و قرآنی برگزار می‌شود و مخاطبان آن دانش آموزان دوره دوم ابتدایی، متوسطه اول و دوم هستند.

کاظم پناهی نیز در رابطه با بخش هنری جشنواره نظیر معرفی رشته‌ها، شرایط شرکت و نحوه ارسال آثار توضیحاتی بیان داشت.

در این کارگاه مجازی روسای ادارات پس از پاسخگویی به سئوالات معاونان و مربیان پرورشی، بر اهمیت اطلاع رسانی و جذب دانش آموزان همچنین حضور پرشور و حداکثری آنان در جشنواره تاکید کردند.

اولین جشنواره هنر قرآنی دانش با هدف تقویت بنیه معرفتی و تربیتی دانش آموزان با تمسک به قرآن کریم از ۳۰ آذرماه امسال به همت اداره کل قرآن، عترت و نماز و معاونت فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد آغاز به کار کرده و در حال برگزاری است.