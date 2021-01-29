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۱۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۲۳

به مناسبت چهل‌ودومین سالگرد پیروزی انقلاب؛

مستند آیت‌الله محمودی همزمان با ایام الله دهه فجر رونمایی می شود

مستند آیت‌الله محمودی همزمان با ایام الله دهه فجر رونمایی می شود

تهران- معاون فرهنگی و آموزشی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران از رونمایی مستند آیت‌الله محمودی همزمان با ایام الله دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین عسگریان در جمع خبرنگاران، از رونمایی مستند آیت‌الله محمودی همزمان با ایام الله دهه فجر و به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران خبر داد.

عسگریان با اشاره به اینکه برای این ایام ۴۲۰ برنامه تدارک دیده شده است گفت: با توجه به شیوع کرونا تمام تلاش خود را به کار بسته ایم تا برنامه‌های ایام الله دهه فجر تعطیل نشوند و فقط شیوه‌های برگزاری را تغییر داده ایم.

وی عنوان داشت: برنامه‌های چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب با رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی و آموزشی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران گفت: رونمایی کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت در موزه و کتابخانه بزرگ امام خمینی (ره) در دهه فجر، نواختن زنگ انقلاب در مدارس شاهد، برگزاری نمایشگاه آثار ایثارگران هنرمند به شکل مجازی، برگزاری یادواره شهدای انقلاب و ده‌ها برنامه دیگر فرهنگی با هماهنگی ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران برگزار خواهد شد.

عسگریان بیان داشت: برگزاری پانزدهمین آئین ملی عطرافشانی و گل‌باران مزار شهدای ادیان الهی با سخنرانی نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در آرامستان کلیمیان تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5133736

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