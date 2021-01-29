به گزارش خبرنگار مهر، شاهین عسگریان در جمع خبرنگاران، از رونمایی مستند آیت‌الله محمودی همزمان با ایام الله دهه فجر و به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران خبر داد.

عسگریان با اشاره به اینکه برای این ایام ۴۲۰ برنامه تدارک دیده شده است گفت: با توجه به شیوع کرونا تمام تلاش خود را به کار بسته ایم تا برنامه‌های ایام الله دهه فجر تعطیل نشوند و فقط شیوه‌های برگزاری را تغییر داده ایم.

وی عنوان داشت: برنامه‌های چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب با رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی و آموزشی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران گفت: رونمایی کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت در موزه و کتابخانه بزرگ امام خمینی (ره) در دهه فجر، نواختن زنگ انقلاب در مدارس شاهد، برگزاری نمایشگاه آثار ایثارگران هنرمند به شکل مجازی، برگزاری یادواره شهدای انقلاب و ده‌ها برنامه دیگر فرهنگی با هماهنگی ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران برگزار خواهد شد.

عسگریان بیان داشت: برگزاری پانزدهمین آئین ملی عطرافشانی و گل‌باران مزار شهدای ادیان الهی با سخنرانی نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در آرامستان کلیمیان تهران برگزار خواهد شد.