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۱۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۷:۲۹

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران خبر داد؛

طرح واکنش سریع راهداری استان تهران در حادثه اتوبان تهران - قم

طرح واکنش سریع راهداری استان تهران در حادثه اتوبان تهران - قم

ری- معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران از طرح واکنش سریع راهداری استان تهران در حادثه اتوبان تهران - قم خبر داد و گفت: تردد در محل حادثه در حال انجام است.

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر، از طرح واکنش سریع راهداری استان تهران در حادثه اتوبان تهران - قم خبر داد و اظهار داشت: ساعت ۱۴:۱۵ امروز جمعه دهم بهمن ماه گزارش حادثه واژگونی اتوبوس در اتوبان تهران- قم به اداره راهداری گزارش شد.

مصدقی با بیان اینکه پس از اطلاع از حادثه نیروهای راهداری بدون اتلاف وقت در محل حاضر شدند گفت: اتوبوس مذکور از مبدا پایانه جنوب تهران به مقصد کاشان با تعداد ۱۷ نفر سرنشین در حال حرکت بوده که علت عدم توجه به جلو دچار حادثه می‌شود.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران با بیان اینکه پاکسازی صحنه حادثه توسط راهداران استان تهران صورت گرفته است گفت: در حین پاکسازی و زمان حادثه ترافیک مقطعی در محل ایجاد شده بود که توسط عوامل راهداری به سرعت برطرف شد و هم اکنون تردد به طور عادی در حال جریان است.

کد مطلب 5133762

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    نظرات

    • رضوانی IR ۱۸:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      سلام من پشت اتوبوس بودم نمی دونم چرا چپ و راست حرکت می کرد و البته من ندیدم که با گارد ریل برخورد داشته باشد البته یک خانم می گفت که یک سگ پرید جلوی اتوبوس از امداد و راهنمایی و رانندگی هم گلایه دارم چون خیلی دیر آمدن بعد از اومدن هم مامور راهنمایی و رانندگی با ما بسیار بد برخورد کرد با این که من ب
    • رضوانی IR ۱۸:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
      1 0
      پاسخ
      البته خیلی هم سریع نبود اتفاق ساعت 1345 تا 1350 افتاد و امداد و نجات و راهنمایی و رانندگی بعداز 30 دقیقه رسیدن با این که خیلی فاصله نداشت

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