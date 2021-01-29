عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر، از طرح واکنش سریع راهداری استان تهران در حادثه اتوبان تهران - قم خبر داد و اظهار داشت: ساعت ۱۴:۱۵ امروز جمعه دهم بهمن ماه گزارش حادثه واژگونی اتوبوس در اتوبان تهران- قم به اداره راهداری گزارش شد.

مصدقی با بیان اینکه پس از اطلاع از حادثه نیروهای راهداری بدون اتلاف وقت در محل حاضر شدند گفت: اتوبوس مذکور از مبدا پایانه جنوب تهران به مقصد کاشان با تعداد ۱۷ نفر سرنشین در حال حرکت بوده که علت عدم توجه به جلو دچار حادثه می‌شود.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران با بیان اینکه پاکسازی صحنه حادثه توسط راهداران استان تهران صورت گرفته است گفت: در حین پاکسازی و زمان حادثه ترافیک مقطعی در محل ایجاد شده بود که توسط عوامل راهداری به سرعت برطرف شد و هم اکنون تردد به طور عادی در حال جریان است.