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۱۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۷:۴۶

اقدام مشکوک آمریکا در ارائه واکسن کرونا به زندانیان گوانتانامو

اقدام مشکوک آمریکا در ارائه واکسن کرونا به زندانیان گوانتانامو

در حالی که هر روز خبرهای متعددی درباره عوارض جانبی واکسن کرونای ساخت آمریکا منتشر می شود، اما وزارت دفاع این کشور از ارائه واکسن کرونا به زندانیان گوانتانامو خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که قصد دارد که به ۴۰ زندانی زندان بدنام «گوانتانامو» هفته آینده واکسن ضد کرونا بدهد.

وکلای مدافع پنج زندانی که در حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ دست داشتند، گفتند که «کلایوت ترفت» دادستان کل آمریکا این مساله را به آنها اطلاع داده است.

این وکلای مدافع تأکید کردند که یکی از مسئولان در وزارت دفاع آمریکا «یادداشتی را در خصوص انتقال واکسن‌های ضد کرونا برای واکسیناسیون زندانیان امضا کرده است».

واکسیناسیون زندانیان زندان گوانتانامو به شکل داوطلبانه صورت می‌گیرد به رغم آنکه واکسینه نکردن این زندانیان ادامه رسیدگی قضایی به پرونده‌های آنها در زمینه جنایات جنگی را دشوار می‌کند.

از سوی دیگر، برخی منابع گفتند که عملیات واکسیناسیون کارکنان زندان گوانتانامو با واکسن‌های ضد کرونا از هشتم ژانویه جاری آغاز شده است.

کد مطلب 5133775

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