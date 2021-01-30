آموزش و پرورش از ظرفیت حوزه علمیه خواهران استفاده کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره مشکلات موجود در آموزش‌وپرورش اظهار داشت: امیدوار هستیم با تدابیری که اندیشیده‌اید مشکلات خانواده بزرگ آموزش و پرورش شامل مشکلات نیروی انسانی، بودجه، فضای آموزشی نامناسب و غیره کاسته شود و زمینه تربیت هر چه بهتر فرزندان این سرزمین فراهم شود.

وی با بیان اینکه دورنمای استان اصفهان بهتر از شرایط واقعی و حقیقی این استان است، افزود: دورنمای خوب اصفهان نگاهی غیرواقعی به مدیران بالادستی القا می‌کند که آنان با این نوع نگاه، به مسائل و مشکلات این استان پهناور توجه کافی ندارند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به حمایت خیران اصفهان از آموزش‌وپرورش افزود: این استان ۱۶۰ هزار کیلومترمربع وسعت دارد که از این میزان ۷۵ هزار کیلومتر آن کویر است و نیازهای مختلف و متعددی وجود دارد که لازم است در رسیدگی به استان‌ها عدالت رعایت شود.

وی با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش بیان کرد: کار یک معلم مهم‌تر از کار یک قاضی است چراکه معلم تربیت‌کننده نسل‌های آینده و انسان‌های صالحی است که می‌توانند آینده این مملکت را رقم بزنند.

آیت‌الله طباطبایی نژاد با اشاره به مشکلات ناشی از بیماری کرونا در امر آموزش ابراز کرد: دانش‌آموزان کم سن و سال به خوبی دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و ارائه آموزش‌ها به صورت مجازی لازم و ضروری است البته تلاش و زحمت معلمان و کادر اجرایی آموزش و پرورش افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه آموزش‌وپرورش می‌تواند از ظرفیت بسیار خوب حوزه علمیه خواهران استفاده کند، عنوان کرد: خوشبختانه با فعالیت بسیار خوب این حوزه، انسان‌های متعهد، با سواد و تحصیل کرده تربیت شده‌اند و شما می‌توانید از ظرفیت‌های موجود برای موضوعات پرورشی و تربیتی در مدارس استفاده کنید.

مخاطرات آموزشی ناشی از بیماری کرونا عمیق و پایدار است

وزیر آموزش‌وپرورش در این دیدار اظهار داشت: در کشورهای مختلف سیاست این‌گونه بوده است که مدارس نخستین مکانی است که به دلیل بروز بیماری کرونا تعطیل می‌شود و آخرین مکانی باشد که باز می‌شود؛ ستاد ملی مبارزه با کرونا همین نظر را دارد؛ البته پیش‌بینی نمی‌شد مدت‌زمان بسته بودن مدارس طولانی شود.

محسن حاجی میرزایی با بیان اینکه ما نگران نتایج این کار روی بچه‌ها هستیم، افزود: در صورتی که همه دانش‌آموزان به فضای مجازی دسترسی و امکانات لازم را داشته باشند، معلمان به خوبی بتوانند به صورت مجازی آموزش دهند و شرایط آموزش مجازی برای خانواده‌ها فراهم باشد باز هم با افت آموزشی مواجه هستیم چراکه از این روش به عنوان مکمل استفاده می‌شود و در شرایط کنونی ناگزیر هستیم از آن بهره ببریم.

وی با بیان اینکه مخاطرات آموزشی ناشی از بیماری کرونا عمیق و پایدار است، گفت: ممکن است در بعضی از موارد ترک تحصیل دانش‌آموز را رقم بزند، عاطفه آنان را نسبت به آموزش تضعیف کند، روابط با همسالان میان دانش‌آموزان کم‌رنگ شود و دانش‌آموز از ضعف ارتباط اجتماعی و افسردگی رنج ببرد.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به مطالعات انجام شده درباره میزان چاقی دانش‌آموزان عنوان کرد: از میان حدود ۱۳ میلیون دانش‌آموز، بیش از ۳۰ درصد از آنان چاق هستند و یا اضافه وزن دارند؛ این چاقی می‌تواند زمینه‌ساز بروز بیماری‌های غیر واگیر مثل بیماری‌های قلبی عروقی در دانش‌آموزان شود؛ بخشی از بالا بودن درصد چاقی در دانش‌آموزان به دلیل کرونا و آموزش مجازی است چراکه در سال ۱۳۹۵ این عدد حدود ۲۱ درصد بوده است.

وی گفت: بنده دو بار پیشنهاد داده‌ام که دانش‌آموزان هفته‌ای یک روز به مدرسه بیایند و آقای رئیس‌جمهور موافق این نظر هستند اما ستاد ملی مبارزه با کرونا همراهی و موافقت نکرد و متخصصان نگران هستند که موج جدید کرونا شکل بگیرد و افراد زیر ۱۷ سال آسیب ببینند.

۶۰ درصد دانش آموزان در مدارس حضور دارند

حاجی میرزایی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم دبستان به صورت اختیاری در مدارس حضور دارند البته این آمار در استان‌های مختلف، متفاوت است.

وی برنامه شاد را محیطی امن برای دانش‌آموزان دانست و گفت: اجازه کار تبلیغاتی در این برنامه داده نشده است و به کار آموزشی اختصاص دارد، این نرم‌افزار به بزرگ‌ترین نرم‌افزار آموزش کشور تبدیل شده است که محتوای درسی تمامی پایه‌ها توسط اساتید و معلمان برجسته در آن ارائه شده است؛ این امر منجر به افزایش عدالت آموزشی می‌شود، علاوه بر آن، آموزگاران و معلمان از روش‌های همکاران خود استفاده می‌کنند و با یکدیگر در تعامل هستند.

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: ارتباط ما با سطوح پایین در آموزش‌وپرورش همواره ارتباط بخشنامه‌ای و یا بازدید بوده است که با استفاده از قابلیت‌های نرم‌افزار شاد امکان ارتباط منظم صوتی و تصویری با مدیران کل و مدیران مدارس وجود دارد، همچنین جلسات مدیران ۷۲۰ منطقه آموزش‌وپرورش در سراسر کشور با مدیران سایر دستگاه‌ها درباره مسائل مشترک آموزش‌وپرورش و دولت و مجلس شورای اسلامی به صورت منظم برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از سه میلیون نفر از دسترسی به اینترنت و یا داشتن موبایل و تبلت مناسب محروم هستند، خاطرنشان کرد: آموزش‌های ما با همکاری صداوسیما به صورت ۲۰ برنامه آموزشی در روز ارائه می‌شود، همچنین ارسال بسته‌های خودآموز برای دانش‌آموزان و یا آموزش حضوری در مناطق کم‌جمعیت در دستور کار قرار دارد.

حاجی میرزایی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش یادآور شد: سند تحول اولویت نخست آموزش و پرورش است، همچنین در حوزه ساخت‌وساز مدارس و ساماندهی نیروی انسانی و استفاده از معلم باکیفیت برنامه‌های مختلفی داریم.

وی گفت: با همکاری حوزه علمیه این امکان فراهم شده تا برای بهره‌گیری از ظرفیت حوزه‌های علمیه برادران و خواهران، طلاب بتوانند در هشت رشته آزمون استخدامی شرکت کنند و پس از شرکت در دوره یک‌ساله آموزش به‌کارگیری شوند.