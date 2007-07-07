گفتگو تنها راه برون رفت از بحران کنونی در مناطق فلسطینی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت وحدت ملی فلسطین روز گذشته در خطبه های نماز جمعه خواستار بازگشایی گذرگاه رفح(تنها راه ارتباطی نوارغزه با جهان خارج) شد.

وی از مصر و تمام گروههای ذیربط خواست که برای بازگشایی گذرگاه رفح و ورود فلسطینیان سرگردان در مرزهای مصر و نوارغزه به اراضی فلسطینی، تلاش کنند.

گفتنی است پس از به دست گرفتن کنترل اوضاع در نوارغزه از سوی جنبش حماس در اواسط ژوئن، رژیم صهیونیستی گذرگاه رفح را بسته است. با بسته شدن این گذرگاه 4 هزار فلسطینی در مرزهای مشترک مصر و نوارغزه در انتظار ورود به نوارغزه هستند.

از سوی دیگر نخست وزیر دولت وحدت ملی فلسطین بار دیگر تاکید کرد که مذاکره تنها راه خروج از بحران کنونی فلسطین و تحقق خواسته های فلسطینیان است.

ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز چهارشنبه 13 تیر درباره مذاکره با حماس گفته بود: تا زمانی که جنبش حماس اعتراف نکند عامل هرج و مرج در نوارغزه بوده است و اوضاع این منطقه را به وضعیت سابق باز نگرداند؛ از سرگیری مذاکره با این جنبش غیر ممکن خواهد بود.