به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رازجویان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در ایام مبارک دهه فجر ۸۸۷ پروژه با اعتباری بالغ بر دو هزار ۵۹۶ میلیارد تومان در مازندران به بهره برداری خواهد رسید، افزود: هدف دولت به اتمام رساندن پروژههای نیمه تمام در سطح استان بوده است ودر ایام دهه فجر امسال ۷۲ پروژه عمرانی در استان مازندران کلنگزنی میشود زیرا هدف دولت به اتمام رساندن پروژههای نیمه تمام است.
معاون استاندار مازندران ادامه داد: اعتبارات بر اساس شاخصههای جمعیتی توزیع میشود اما از آنجا که مازندران یک استان ملی و گردشگرپذیر است، نیاز دارد سهمبری بیشتری از اعتبارات ملی داشته باشد.
رازجویان با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، افزود: مشکلات اقتصادی و عدم تخصیص اعتبارات باعث طولانی شده پروژههای عمرانی میشود.
وی ادامه داد: از مجموع پروژههایی که در ایام دهه فجر در مازندران به بهرهبرداری خواهد رسید، ۱۲۹ پروژه، اشتغال زایی ۲۸۰۰ نفر را در پی خواهد داشت.
رازجویان با بیان اینکه مهمترین پروژههای استان مازندران در حوزههای پزشکی، راه، کشاورزی، صنایع، مسکن، دانشگاهی، فرهنگی، گازرسانی، بنادر و … خواهد بود، افزود: شهرداریهای استان ۵۹ میلیارد تومان طرح را در دهه فجر امسال افتتاح خواهند کرد.
رازجویان با بیان ایکه دستگاههای اجرایی باید در شأن و لیاقت مردم خدمترسانی کنند، افزود: جا دارد با توجه به شرایط اقتصادی و تحریمهای ظالمانه که یک جنگ اقتصادی را ایجاد کرده است، مسئولین دستگاههای اجرایی و مدیران شبانهروز و جهادی به فعالیت خود ادامه دهند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران:
۸۸۷ پروژه عمرانی دهه فجر در مازندران بهره برداری می شود
ساری- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: در ایام دهه فجر ۸۸۷ پروژه با اعتبار دو هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان در استان بهره برداری می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رازجویان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در ایام مبارک دهه فجر ۸۸۷ پروژه با اعتباری بالغ بر دو هزار ۵۹۶ میلیارد تومان در مازندران به بهره برداری خواهد رسید، افزود: هدف دولت به اتمام رساندن پروژههای نیمه تمام در سطح استان بوده است ودر ایام دهه فجر امسال ۷۲ پروژه عمرانی در استان مازندران کلنگزنی میشود زیرا هدف دولت به اتمام رساندن پروژههای نیمه تمام است.
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