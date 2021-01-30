مینا بیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راه اندازی پویشی برای آزادی مادران زندانی جرائم غیر عمد خبر داد و گفت: با توجه به میلاد حضرت زهرا (س)، بسیج جامعه زنان اقدام به کمک به بانوان زندانی و رهاسازی زنان جرائم غیر عمد کرده است. به همین منظور اقدام به برگزاری پویش شکرانه میلاد زهرا (س) تحت عنوان «مادر میآید» کردهایم.
رئیس بسیج جامعه زنان کشور افزود: در پویش مادر میآید، مادران مرتکب جرائم غیر عمد و مرتکبین جرائم عمدی که استحقاق آزادی و استفاده از این فرصت را داشته باشند، توسط بسیج زنان شناسایی و با جمعآوری کمکهای مردمی و نهادها از بند زندان آزاد خواهند شد.
بیابانی با بیان اینکه برای اجرای این پویش با تعدادی از نهادها و سازمانها همکاری شده است، عنوان کرد: در این پویش بنیاد بینالمللی غدیر با ما همکاری خواهد داشت. در زمینه تامین منبع مالی آن نیز با چندین نهاد و دستگاه نیز همکاری شده که پس از قطعی شدن نوع همکاری دستگاهها، میزان کمکها نیز اطلاع رسانی خواهد شد.
وی ادامه داد: پویش «مادر میآید» همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا و ایام دهه فجر آغاز خواهد شد و تلاش داریم تا با جمعآوری کمکهای مردمی بتوانیم به مادران جرائم غیر عمد کمک کنیم.
رئیس بسیج جامعه زنان کشور با اشاره بر نقش مادر در خانواده تصریح کرد: وقتی مادر در خانواده حضور نداشته باشد، شاکله و پایههای خانواده سست میشود به همین منظور امیدواریم که با کمک مردم و خیرین، شاهد گرم شدن دوباره کانون خانوادههای کشور باشیم.
بیابانی خاطرنشان کرد: افراد شناسایی شده برای استفاده از پویش، زنان آبرومند و درگیر با شکستهای مالی هستند که بنا بر دلایلی به زندان افتادهاند. حتی تعداد زیادی از این افراد کار آفرین یا ضامن کسی بودهاند و به دلیل مشکلات مالی گرفتار شدهاند.
وی تاکید کرد: اساس این پویش حضور مردمی و کمک نهادهای دولتی است. حتی با برخی دستگاهها نیز توافقاتی شده تا در صورت تمایل کارکنان، یک الی چند روز از حقوق این افراد برای شرکت در پویش مادر میآید و کمک به آزاد سازی این زنان زندانی مصرف شود.
رئیس بسیج جامعه زنان کشور ادامه داد: بسیج زنان در ایام شیوع کرونا نیز موفق به جمع آوری مبالغ کلان کمکهای مردمی و کمکهای مومنانه شد. این مشارکتها به صورت کمکهای محلی و توسط خیرین محلی انجام که رقم قابل توجهی را نیز شامل شد.
بیابانی گفت: در همین راستا در این پویش نیز از ظرفیت خیرین محلی استفاده خواهیم کرد تا مادرانی که استحقاق این نوع آزادی را دارند، بتوانند به آغوش خانواده باز گردند.
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