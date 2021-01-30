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۱۱ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۴۲

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

آزادی مادران جرائم غیر عمد با راه اندازی پویش «مادر می‌آید»

آزادی مادران جرائم غیر عمد با راه اندازی پویش «مادر می‌آید»

رئیس بسیج جامعه زنان کشور گفت: با توجه به میلاد حضرت زهرا (س)، پویش «مادر می‌آید» به همت بسیج جامعه زنان برای کمک به آزادی مادران زندانی جرائم غیر عمد راه اندازی شده است.

مینا بیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راه اندازی پویشی برای آزادی مادران زندانی جرائم غیر عمد خبر داد و گفت: با توجه به میلاد حضرت زهرا (س)، بسیج جامعه زنان اقدام به کمک به بانوان زندانی و رهاسازی زنان جرائم غیر عمد کرده است. به همین منظور اقدام به برگزاری پویش شکرانه میلاد زهرا (س) تحت عنوان «مادر می‌آید» کرده‌ایم.

رئیس بسیج جامعه زنان کشور افزود: در پویش مادر می‌آید، مادران مرتکب جرائم غیر عمد و مرتکبین جرائم عمدی که استحقاق آزادی و استفاده از این فرصت را داشته باشند، توسط بسیج زنان شناسایی و با جمع‌آوری کمک‌های مردمی و نهادها از بند زندان آزاد خواهند شد.

بیابانی با بیان اینکه برای اجرای این پویش با تعدادی از نهادها و سازمان‌ها همکاری شده است، عنوان کرد: در این پویش بنیاد بین‌المللی غدیر با ما همکاری خواهد داشت. در زمینه تامین منبع مالی آن نیز با چندین نهاد و دستگاه نیز همکاری شده که پس از قطعی شدن نوع همکاری دستگاه‌ها، میزان کمک‌ها نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

وی ادامه داد: پویش «مادر می‌آید» همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا و ایام دهه فجر آغاز خواهد شد و تلاش داریم تا با جمع‌آوری کمک‌های مردمی بتوانیم به مادران جرائم غیر عمد کمک کنیم.

رئیس بسیج جامعه زنان کشور با اشاره بر نقش مادر در خانواده تصریح کرد: وقتی مادر در خانواده حضور نداشته باشد، شاکله و پایه‌های خانواده سست می‌شود به همین منظور امیدواریم که با کمک مردم و خیرین، شاهد گرم شدن دوباره کانون خانواده‌های کشور باشیم.

بیابانی خاطرنشان کرد: افراد شناسایی شده برای استفاده از پویش، زنان آبرومند و درگیر با شکست‌های مالی هستند که بنا بر دلایلی به زندان افتاده‌اند. حتی تعداد زیادی از این افراد کار آفرین یا ضامن کسی بوده‌اند و به دلیل مشکلات مالی گرفتار شده‌اند.

وی تاکید کرد: اساس این پویش حضور مردمی و کمک نهادهای دولتی است. حتی با برخی دستگاه‌ها نیز توافقاتی شده تا در صورت تمایل کارکنان، یک الی چند روز از حقوق این افراد برای شرکت در پویش مادر می‌آید و کمک به آزاد سازی این زنان زندانی مصرف شود.

رئیس بسیج جامعه زنان کشور ادامه داد: بسیج زنان در ایام شیوع کرونا نیز موفق به جمع آوری مبالغ کلان کمک‌های مردمی و کمک‌های مومنانه شد. این مشارکت‌ها به صورت کمک‌های محلی و توسط خیرین محلی انجام که رقم قابل توجهی را نیز شامل شد.

بیابانی گفت: در همین راستا در این پویش نیز از ظرفیت خیرین محلی استفاده خواهیم کرد تا مادرانی که استحقاق این نوع آزادی را دارند، بتوانند به آغوش خانواده باز گردند.

کد مطلب 5133993
ساناز باقری راد

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    نظرات

    • جعفر IR ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
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      پاسخ
      مادران ما... مادران ما بزرگ ترین آموزگاران زندگی هستند. اگر بزرگ ترین و بهترین جملات و کلمات را هم به کار ببرم، هیچ گاه قادر نخواهم بود عشق و قدرت همه مادرانی را که عزیزان خود را از دست داده اند، توصیف کنیم. منبع کتاب لبخند من انتقام من است

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