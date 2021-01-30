جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ افزایش نرخ ۲۸ ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (شنبه یازدهم بهمن ماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس به قیمت ۵۷ هزار و ۵۷۸ ریال و هر یورو نیز به قیمت ۵۰ هزار و ۹۷۷ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۷ هزار و ۱۴۶ ریال، کرون سوئد ۵ هزار و ۲۵ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۹۰۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۵۳ ریال، روپیه هند ۵۷۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۶۹۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۲۰۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۴۰ هزار و ۱۱۹ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار ۸۷۲ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۳۰ هزار و ۲۰۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۷۶۹ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۷۴۲ دریال، روبل روسیه ۵۵۴ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۷ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۹۸ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۶۱۸ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۷۰ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۰۵ ریال، کیات میانمار ۳۲ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۸۳۳ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۱۰۳ ریال، دینار لیبی ۹ هزار و ۴۱۶ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۵۳۴ ریال، یکصد بات تایلند ۱۴۰ هزار و ۳۹۵ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۳۹۰ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۵۵۸ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۹۱۹ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۷۲۹ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۹۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار ۹۲ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۷ هزار و ۳۲۹ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۱۶ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۷ ریال ارزش‌گذاری شد.