به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، پا را تکواندو ایران که برای حضور در بازی‌های پارالمپیک توکیو موفق به کسب دو سهمیه توسط مهدی پوررهنما و اصغر عزیزی شده است، این روزها چهارمین مرحله تمرینی خود را پشت سر می‌گذارد و به منظور در بزرگ‌ترین آوردگاه ورزشی آماده می‌شود.

پیام خانلرخانی سرمربی تیم‌ملی تکواندو کشورمان با اشاره به آغاز مرحله جدید تمرینات ملی‌پوشان از ۲۷ دی‌ماه گفت: چهارمین مرحله از اردوی تیم‌ملی پاراتکواندو به منظور حضور در بازی‌های پارالمپیک توکیو در حال سپری شدن است و ما روزانه دو نوبت تمرینات فنی و بدنسازی را پشت سر می‌گذاریم.

وی افزود: خدا را شکر پوررهنما و عزیزی دو نماینده پاراتکواندو ایران در بازی‌های پارالمپیک توکیو در وضعیت خوبی به سر می‌برند، آسیب جدی ندارند و هدفمند و با انگیزه تمرینات را سپری می‌کنند.

سرمربی تیم‌ملی پاراتکواندو خاطرنشان کرد: در این مدت سعی کردیم تمامی حریفان بچه‌ها را آنالیز کنیم اما بیشتر بر رویدادهای گذشته متمرکز هستیم چراکه با توجه به شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان نزدیک به یک سال است تمامی مسابقات تعطیل شده و چاره‌ای جز این نداشتیم. ما در حال حاضر هیچ اطلاعی از ورزشکاران کشورهای دیگر نداریم اما در سال جدید مسابقات قهرمانی آسیا و قهرمانی اروپا را پیش رو داریم و می‌توانیم آخرین وضعیت حریفان را زیر نظر بگیریم و آنالیز خوبی داشته باشیم.

خانلرخانی تاکید کرد: بچه‌ها پس از تقریباً ۶ ماه تعطیلی از ۱۵ شهریورماه تمرینات خود را آغاز کرده و آمادگی مطلوبی را بدست آورده‌اند؛ انشاالله بتوانیم تا بازی‌های پارالمپیک توکیو پرقدرت ادامه دهیم و در این رویداد بزرگ که برای نخستین بار است پاراتکواندو به صورت رسمی حضور دارد عملکرد خوبی داشته باشیم.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری ششمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در فروردین سال آینده گفت: اردوی تمرینی به منظور شرکت در این رویداد را از اواخر اسفندماه آغاز می‌کنیم تا به امید خدا بتوانیم با آمادگی بالا در این رویداد حضور پیدا کنیم، همانند سال‌های گذشته کاپ قهرمانی آسیا را از آن خود کرده و شروع خوبی بعد از یک سال دوری داشته باشیم.

سرمربی تیم‌ملی پاراتکواندو گفت: با توجه به اینکه دو پارالمپین تکواندو کشورمان یک سال است از مسابقات دور هستند بدون شک در ترکیب تیم ملی قرار خواهند داشت تا علاوه بر اینکه رویدادی تدارکاتی را پشت سر بگذارند، امتیازات لازم را کسب کنند و در رنکینگ برای سیدبندی پارالمپیک جایگاه خوبی داشته باشند.

خانلرخانی در پایان گفت: تمام امکانات لازم از طریق فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک در اختیار ما قرار گرفته و شرایط مطلوبی داریم که جا دارد تشکر کنم و انشالله با نتیجه خوب بتوانیم از زحماتشان قدردانی شایسته داشته باشیم. همچنین از مهدی احمدی همکار خود که بی دریغ زحمت می‌کشد، تشکر می‌کنم.