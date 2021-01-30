  1. استانها
  2. گیلان
۱۱ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۱۷

همزمان با دهه فجر برگزار می شود؛

برگزاری مسابقه یادداشت نویسی با موضوع «انقلاب» در رودبار

برگزاری مسابقه یادداشت نویسی با موضوع «انقلاب» در رودبار

رودبار- همزمان با دهه مبارک فجر به همت بسیج رسانه شهرستان رودبار مسابقه یادداشت نویسی با موضوع «انقلاب» برگزار می شود.

بهرام قربانپور مسئول بسیج رسانه رودبار در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید «یونس رودباری»، گفت: این شهید بزرگوار که حضرت امام ایشان را همانند فرزندشان دوست داشتند، نگین انقلاب گیلان و ایران اسلامی هستند که بر تارک این مرز و بوم می‌درخشند.

قربانپور افزود: با توجه به شیوع کرونا و محدودیت‌های اجتماعی، مراسم دهه مبارک فجر رنگ و روی مجازی پیدا کرده است.

مسئول بسیج رسانه رودبار از برگزاری جشنواره یادداشت نویسی با موضوع «انقلاب» در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: به مناسبت گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، این جشنواره برای خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان برگزار می‌شود.

قربانپور با اشاره به تقویم مسابقه یادداشت نویسی ویژه انقلاب، گفت: علاقه مندان می‌توانند یادداشت‌های خود را با موضوع دهه فجر و انقلاب اسلامی از تاریخ ۱۲ الی ۲۲ بهمن را برای ما ارسال کنند.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ ناب دهه فجر و انقلاب اسلامی، ایجاد انگیزش بین خبرنگاران و همچنین تقویت محتوای رسانه در بین رسانه‌های شهرستان از مهمترین اهداف برگزاری این مسابقه است.

کد مطلب 5134077

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها