برگزاری مسابقه یادداشت نویسی با موضوع «انقلاب» در رودبار

بهرام قربانپور مسئول بسیج رسانه رودبار در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید «یونس رودباری»، گفت: این شهید بزرگوار که حضرت امام ایشان را همانند فرزندشان دوست داشتند، نگین انقلاب گیلان و ایران اسلامی هستند که بر تارک این مرز و بوم می‌درخشند.

قربانپور افزود: با توجه به شیوع کرونا و محدودیت‌های اجتماعی، مراسم دهه مبارک فجر رنگ و روی مجازی پیدا کرده است.

مسئول بسیج رسانه رودبار از برگزاری جشنواره یادداشت نویسی با موضوع «انقلاب» در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: به مناسبت گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، این جشنواره برای خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان برگزار می‌شود.

قربانپور با اشاره به تقویم مسابقه یادداشت نویسی ویژه انقلاب، گفت: علاقه مندان می‌توانند یادداشت‌های خود را با موضوع دهه فجر و انقلاب اسلامی از تاریخ ۱۲ الی ۲۲ بهمن را برای ما ارسال کنند.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ ناب دهه فجر و انقلاب اسلامی، ایجاد انگیزش بین خبرنگاران و همچنین تقویت محتوای رسانه در بین رسانه‌های شهرستان از مهمترین اهداف برگزاری این مسابقه است.