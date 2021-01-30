به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن با اشاره به تداوم تجاوزگری های عربستان سعودی در این کشور، از وخامت اوضاع انسانی در یمن خبر داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: سعودیها همچنان به حملات گسترده خود به یمن ادامه می دهند. اوضاع کنونی در یمن فراتر از یک فاجعه انسانی را نشان می‌دهد. لازم است که شورای امنیت سازمان ملل متحد به مسئولیت خود در قبال محاصره یمن عمل کند.

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن همچنین یادآور شد: من از نمایندگان شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهم تا به صورت رسمی و علنی ضمن سفر به یمن، اوضاع فاجعه بار انسانی در این کشور را بررسی کنند.

محمد علی الحوثی پیش از این در سخنانی گفته بود: به ائتلاف متجاوز سعودی توصیه می‌کنم تا پیش از ورود نیروهای یمنی به مرحله پاسخ دردناک که عبدالملک الحوثی وعده آن را داده است، از محاصره یمن دست بکشد.

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن افزود: صلح در یمن تنها از رهگذر لغو محاصره و پایان تجاوز نظامی ائتلاف سعودی میسر خواهد بود. به جز گزینه‌های مذکور، هیچ گزینه دیگری نمی‌تواند برای مردم یمن ارمغان آور صلح باشد.